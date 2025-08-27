Pedro Pascal desempolva el romance gay ‘De Noche’ tras la salida de Joaquin Phoenix

The Swiss voice in the world since 1935

Los Ángeles (EE.UU.), 27 ago (EFE).- El actor de moda, el chileno Pedro Pascal, protagonizará el drama gay ‘De Noche’, película que fue cancelada el año pasado después de que Joaquin Phoenix abandonara el proyecto cinco días antes del comienzo del rodaje, según informó este miércoles Deadline.

Pascal se uniría a Danny Ramírez, quien originalmente estaba vinculado este proyecto, que relata el drama de dos hombres enamorados que abandonan Los Ángeles para irse a vivir a México.

La película tiene previsto estrenarse a finales de este año en México, donde concurrirá gran parte de esta historia, dirigida por Todd Haynes.

Pascal resucita así un proyecto que iba a ver la luz el año pasado con la estrella Joaquin Phoenix (‘Jocker’) de protagonista, pero cinco días antes de comenzar el rodaje decidió abandonar el proyecto, cuyo inicio quedó entonces en el aire. EFE

