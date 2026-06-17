Perú eleva a «fuerte» la proyección de magnitud del fenómeno de El Niño en su costa

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La entidad peruana a cargo del seguimiento al fenómeno climático de El Niño elevó el martes la intensidad proyectada del evento de «moderada» a «fuerte» entre junio y septiembre, y prevé que se prolongue hasta el primer trimestre del próximo año.

El Niño es un fenómeno natural que aumenta las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, que genera cambios globales en los vientos y las lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

Los pronósticos de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional de El Niño (Enfen) señalan que «se desarrollaría desde junio de 2026 hasta marzo de 2027, con mayor probabilidad de alcanzar una magnitud fuerte de noviembre a diciembre».

El Niño repercute principalmente en la franja marina y su impacto ya se siente en Perú, donde las temperaturas han alcanzado hasta 26 grados centígrados, cinco por encima del promedio de la temporada otoñal.

La científica Grinia Ávalos, coordinadora del Enfen, dijo a la AFP que el fenómeno ya ha provocado «un fuerte calentamiento del mar y temperaturas superiores a lo habitual en la costa».

«Perú es uno países más afectados por este evento, debido a que las lluvias intensas y las altas temperaturas pueden causar graves daños a la infraestructura pública, la actividad económica y las poblaciones de la costa», comentó Ávalos.

En relación a los recursos pesqueros, se espera que la intensificación de las condiciones cálidas del mar continúe alterando la distribución de la anchoveta para la pesca.

Científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos consideran que hay un 63% de probabilidades de que se produzca «un episodio de El Niño muy fuerte entre noviembre y enero, situándose entre los eventos de mayor magnitud registrados desde 1950».

La última vez que el fenómeno golpeó a Perú fue en 2023 y causó 99 muertos. Pero los episodios más graves ocurrieron entre 1997 y 1998, cuando causó 500 muertos y un descalabro del PIB del 6%, y entre 1982 y 1983 dejó 9.000 fallecidos y una caída del PIB de 11,6%.

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