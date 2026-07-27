Perú permite compra presencial de entradas a Machu Picchu hasta con 3 días de anticipación

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Lima, 27 jul (EFE).- Las autoridades de Perú habilitaron, de manera excepcional, la compra presencial de entradas para el famoso sitio arqueológico de Machu Picchu, en el sur del país, hasta con tres días de anticipación a la fecha de visita, ante la gran demanda que se está presentando por la temporada alta, informaron este lunes fuentes oficiales.

«Esta medida busca facilitar la planificación del viaje y brindar mayores oportunidades de acceso al principal destino turístico del país», señaló en un breve comunicado la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, la región donde se encuentra Machu Picchu, que no precisó el tiempo en que se mantendrá vigente la decisión.

La compra presencial de boletos para acceder al sitio arqueológico se realiza en el distrito de Machu Picchu, ubicado a las faldas de la montaña donde se encuentran las ruinas, y hasta el momento solo se podía hacer para el mismo día.

Machu Picchu es visitada desde el pasado 19 de junio por 5.600 personas al día, tras el inicio de la temporada alta, que llevó a la ampliación del aforo establecido en principio en 4.600 personas.

Este incremento se aplica en cumplimiento de una resolución emitida por el Ministerio de Cultura en octubre de 2025 que estableció la capacidad de carga máxima de sitio en 5.600 visitantes por día para el 1 de enero, del 2 al 5 de abril, del 19 de junio al 2 de noviembre y del 30 al 31 de diciembre de 2026.

Al respecto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó el pasado 9 de julio que se había adjudicado la realización de un estudio técnico para determinar la cantidad real de visitantes que puede recibir Machu Picchu.

Según se informó en ese momento, el trabajo demandará de una inversión cercana a los 3 millones de soles (unos 880.000 dólares) y tendrá un plazo de ejecución de 190 días, con el objetivo de contar con «información técnica» sobre el aforo diario.

Machu Picchu, que se ubica a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la zona selvática de Cusco, comenzó a recibir en las últimas semanas una gran demanda de boletos, que se venden en su mayoría de manera virtual, pero también en el local del Ministerio de Cultura en el distrito de Machu Picchu, lo que generó largas colas «y malestar» entre los visitantes.

El pasado 25 de mayo, la organización internacional New 7 Wonders advirtió que persisten riesgos y problemas de infraestructura en el sitio arqueológico que amenazan el estatus de nueva maravilla del mundo, otorgado por esa entidad en 2007. EFE

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