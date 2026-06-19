Perú refuerza la vacunación contra el sarampión en su frontera con Brasil y Bolivia

Compartir

2 minutos

Lima, 18 jun (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú intensificaron la campaña de vacunación contra el sarampión en las zonas de frontera de la región amazónica de Madre de Dios con Brasil y Bolivia, informó este jueves un comunicado oficial.

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que las brigadas de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Madre de Dios «recorren comunidades y zonas agrícolas casa por casa para inmunizar a menores de edad», en respuesta a la alerta sanitaria por el brote de sarampión que decretó el Gobierno en el país.

Al respecto, se detalló que las brigadas sanitarias del puesto de salud Iñapari, en la frontera con la localidad brasileña de Assis, lideran la búsqueda de menores de edad que aún no completan su esquema nacional de inmunización, tanto en comunidades de la selva como en campamentos agrícolas dedicados a la recolección de castaña.

Además, el personal de comunicaciones de la Diresa de Madre de Dios y del Ministerio difunde mensajes en agencias turísticas, comercios y puntos de transporte para informar a los pobladores y visitantes sobre las medidas de prevención y detección de síntomas de la enfermedad.

El Ministerio remarcó que el puesto de Salud Iñapari cuenta con todas las vacunas del esquema regular de inmunización nacional, por lo que exhortó a los padres y viajeros a revisar las cartillas de vacunación de sus hijos y acudir al centro médico o ante las brigadas itinerantes para colocárselas de forma gratuita.

Las autoridades sanitarias de Perú emitieron el pasado 6 de junio una alerta epidemiológica ante la transmisión comunitaria y el «alto riesgo de diseminación» del sarampión en el país.

La alerta fue lanzada para intensificar acciones de prevención, vigilancia y control, con prioridad en la vacunación, así como la identificación y respuesta oportuna ante casos sospechosos y confirmados de la enfermedad.

El plan se dio para afrontar el brote de sarampión confirmado en el departamento sureño de Puno, fronterizo con Bolivia, y por el riesgo elevado de propagación en Lima y Callao, y en los departamentos de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

Los últimos datos oficiales sobre la enfermedad señalaron que, hasta ese momento, había en el país 501 casos confirmados de sarampión, distribuidos en 41 distritos de ocho regiones del país, con el 96,59 % de ellos en Puno. EFE

dub/fgg/seo