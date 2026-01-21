Perú repatria a un peruano excarcelado en Venezuela, con apoyo de Brasil y Colombia

(Actualiza con declaraciones en vídeo de Marco Antonio Madrid)

Lima, 21 ene (EFE).- Marco Antonio Madrid, uno de los peruanos considerado como preso político en Venezuela, retornó a Lima junto a su familia tras haber sido liberado la semana pasada, según anunció este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

Hace una semana, el ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo De Zela, anunció la liberación de Madrid como parte de las excarcelaciones de presos que el Gobierno venezolano ha realizado una vez que el presidente Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en una operación militar.

Este peruano estaba encarcelado en Venezuela desde diciembre de 2024, cuando días antes de la Navidad fue citado a declarar ante la Dirección de Contrainteligencia Militar. Al presentarse a la cita, quedó detenido bajo acusaciones genéricas de conspiración, dentro de un contexto donde se produjeron más detenciones de extranjeros en Venezuela.

«El connacional retornó seguro al país junto a su esposa y su menor hija», señaló la Cancillería peruana, que difundió una serie de fotografías del momento en que Madrid se reencontró en el aeropuerto de Lima con otros familiares.

Madrid expresó su agradecimiento al Gobierno peruano por el permanente seguimiento de su caso y por las facilidades brindadas para su retorno y el de su familia al país.

«Salí liberado de un secuestro por el régimen venezolano. La Cancillería de mi país ha hecho todo lo posible desde el minuto uno para que pueda regresar con mi familia», manifestó Madrid.

«Prácticamente tuvo que ser un rescate el huir de ese lugar para poder regresar a mi patria. Estoy orgulloso de mis autoridades, de lo que han podido lograr en tan poco tiempo», agregó.

La Cancillería recordó que, «desde que se tuvo conocimiento de la detención, realizó gestiones y coordinaciones permanentes para lograr su liberación, tanto a nivel bilateral —con el apoyo de países amigos— como en el ámbito multilateral, incluido el alto representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como mediante contactos con diversas organizaciones no gubernamentales», recordó el Ministerio.

Para la repatriación de Madrid intervino la Sección de Intereses del Perú en Venezuela, bajo la Embajada de Brasil en Caracas, ya que Venezuela y Perú mantienen sus relaciones diplomáticas rotas a todo nivel desde julio de 2024, cuando Perú reconoció como presidente electo al opositor Edmundo González Urrutia.

También fueron parte de las gestiones las autoridades colombianas, para permitir el desplazamiento ordenado y seguro del hombre en avión desde el territorio colombiano hasta la capital peruana.

El Gobierno de Perú reiteró su exhortación a Venezuela para «la liberación inmediata de todos los ciudadanos peruanos que permanecen injustamente detenidos en los centros de reclusión ‘Rodeo 1’ y ‘La Crisálida’, y hace votos por su pronto regreso al país».

«Preocupa especialmente la situación del ciudadano peruano Ricardo Meléndez, detenido desde octubre de 2024 y que se encuentra en condición de vulnerabilidad debido a su delicado estado de salud», enfatizó la Cancillería peruana. EFE

