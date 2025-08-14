The Swiss voice in the world since 1935

Periodistas suecos protestan en Estocolmo contra asesinatos de colegas palestinos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 14 ago (EFE).- Convocados por la Asociación de Prensa Sueca (SJF), varios cientos de manifestantes protestaron este jueves en Estocolmo contra el asesinato de periodistas palestinos en Gaza a manos del Ejército israelí.

Bajo el lema «Paren de matar a periodistas», la concentración reunió a varios centenares de personas en la Plaza de los Ciudadanos de la capital sueca y en ella se repartieron 181 camisetas, una por cada uno de los periodistas palestinos muertos en ataques israelíes desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

«La muerte de periodistas y civiles en Gaza debe parar ahora», dijo la presidenta de la SJF, Ulrika Hyllert.

Erik Larsson, portavoz de la sección sueca de Reporteros Sin Fronteras, aseguró en su intervención que sólo el 2 % de los muertos en Gaza corresponden a miembros de grupos combatientes.

«Creo que de lo que se trata es de controlar a quien informa. A la vez que se rechaza a los periodistas locales como meros propagandistas», afirmó Larsson, según recogió el digital «Journalisten», publicado por la SJF.

La protesta se produce después de que Israel asesinara el domingo pasado a seis periodistas en ciudad de Gaza, la mayoría del canal Al Jazeera, y entre quienes se encontraba el renombrado reportero Anas al Sharif. EFE

alc/smm/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR