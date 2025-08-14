Periodistas suecos protestan en Estocolmo contra asesinatos de colegas palestinos

1 minuto

Copenhague, 14 ago (EFE).- Convocados por la Asociación de Prensa Sueca (SJF), varios cientos de manifestantes protestaron este jueves en Estocolmo contra el asesinato de periodistas palestinos en Gaza a manos del Ejército israelí.

Bajo el lema «Paren de matar a periodistas», la concentración reunió a varios centenares de personas en la Plaza de los Ciudadanos de la capital sueca y en ella se repartieron 181 camisetas, una por cada uno de los periodistas palestinos muertos en ataques israelíes desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

«La muerte de periodistas y civiles en Gaza debe parar ahora», dijo la presidenta de la SJF, Ulrika Hyllert.

Erik Larsson, portavoz de la sección sueca de Reporteros Sin Fronteras, aseguró en su intervención que sólo el 2 % de los muertos en Gaza corresponden a miembros de grupos combatientes.

«Creo que de lo que se trata es de controlar a quien informa. A la vez que se rechaza a los periodistas locales como meros propagandistas», afirmó Larsson, según recogió el digital «Journalisten», publicado por la SJF.

La protesta se produce después de que Israel asesinara el domingo pasado a seis periodistas en ciudad de Gaza, la mayoría del canal Al Jazeera, y entre quienes se encontraba el renombrado reportero Anas al Sharif. EFE

alc/smm/vh