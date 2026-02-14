Personalidades de la cultura expresan apoyo a la relatora de la ONU para los territorios palestinos

Más de un centenar de personalidades de la cultura expresaron este sábado su apoyo a la relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, cuya dimisión han reclamado Francia y Alemania a raíz de recientes declaraciones sobre Israel.

«Brindamos todo nuestro apoyo a Francesca Albanese, defensora del derecho de los pueblos, y por tanto también del pueblo palestino, a existir», suscribieron estas personalidades.

La lista de firmantes incluye a la premio Nobel de Literatura Annie Ernaux, los músicos Peter Gabriel y Annie Lennox, los actores Javier Bardem, Mark Ruffalo y Susan Sarandon, y al director de cine Yorgos Lanthimos.

«Somos infinitamente más numerosos, en los cuatro rincones de la Tierra, los que deseamos que la fuerza deje de imponer la ley», afirman en una carta abierta impulsada por el grupo «Artistas por Palestina».

La polémica no ha dejado de crecer tras una carta enviada el martes por un grupo de diputados franceses al ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, para denunciar comentarios «antisemitas» de Albanese y pedir que Francia «trabaje» para que sea «despojada de todo mandato de la ONU».

Según los legisladores, en una intervención pública Albanese calificó a Israel como «enemigo común de la humanidad».

Barrot pidió el miércoles la dimisión de Albanese por sus «declaraciones desmesuradas y culposas, que apuntan (…) a Israel como pueblo y como nación, algo absolutamente inaceptable».

Estas declaraciones «se suman a una larga lista de posturas escandalosas: justificar el 7 de octubre [de 2023], la peor masacre antisemita de nuestra historia desde el Holocausto; aludir al lobby judío o comparar a Israel con el Tercer Reich», agregó el ministro.

El jueves se le unió al pedido su homólogo alemán, Johann Wadephul.

Los partidarios de Albanese denunciaron, por su parte, una decisión basada en una «información falsa».

«Jamás, jamás, jamás dije que ‘Israel es el enemigo común de la humanidad'», aseguró Albanse el miércoles al canal France 24,

«Hablé de los crímenes de Israel, del apartheid, del genocidio, y condené como enemigo común el sistema que no permite llevar ante la justicia ni poner fin a los crímenes de Israel”, señaló.

