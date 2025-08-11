The Swiss voice in the world since 1935

Petro considera «una derrota de Colombia» la muerte de opositor Uribe Turbay tras atentado

Bogotá, 11 ago (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó este lunes como «una derrota» para el país la muerte del senador opositor y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.

«Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida. Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante», expresó Petro en un escrito en su cuenta de X.

El mandatario subrayó que «la vida está por encima de cualquier ideología» y lamentó que «en un gobierno progresista, amante de la vida», haya «ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición», en referencia a Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático. EFE

