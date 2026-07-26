Petro propone que investidura de De la Espriella como presidente de Colombia sea en Miami

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Bogotá, 26 jul (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este domingo que la investidura de su sucesor, Abelardo de la Espriella, se celebre en Miami, ciudad donde su bufete de abogados tiene una sede, ante la negativa a hacerlo en Bogotá y la dificultad para encontrar un lugar en el país que se ajuste a sus deseos.

«Buscan para posesionarse el nuevo presidente y no encuentran lugar en Colombia, deberían hacerlo en Miami, pues buscan el aire acondicionado, cuando tenemos muchos aires naturales en Colombia», manifestó Petro en un extenso mensaje en su cuenta de X.

De la Espriella debe asumir el próximo 7 de agosto, pero a menos de dos semanas para esa fecha no se sabe si podrá hacerlo en una unidad militar en el departamento del Cauca (suroeste), uno de los más golpeados por el conflicto armado, como es su deseo, por los inconvenientes logísticos, de seguridad y de protocolo que eso supone.

El presidente electo insiste en tomar posesión del cargo en un batallón para hacerle un homenaje «a los verdaderos héroes de la patria», según ha dicho, pero no considera hacerlo en una guarnición militar de Bogotá, ciudad en la solo ha estado una vez desde que ganó las elecciones del pasado 21 de junio, pues tiene su sede de trabajo en la caribeña Barranquilla.

La Constitución colombiana establece que la posesión presidencial debe hacerse ante el Congreso y tradicionalmente se ha hecho en el Salón Elíptico del Capitolio, aunque las últimas investiduras han tenido lugar en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y no hay antecedentes recientes de un recinto diferente.

«Por soberbia, el presidente ilegítimo no quiere posesionarse en la plaza de Bolívar porque le remuerde en la conciencia ese libertador incómodo», añadió Petro.

El mandatario saliente, que no reconoce la elección de De la Espriella, con el alegato de un supuesto fraude que no ha demostrado, agregó: «Que le dé la cara a Bolívar en su plaza y que invite al pueblo para ver si los votos eran de verdad o de mentira».

«Si eres, Abelardo, costeño colombiano, busca el mar o la Sierra Nevada de Santa Marta que tiene todos los climas del mundo en poco espacio», le sugirió Petro, quien recomendó además que si elige Cali, en el suroeste, «que se baile una salsa y no vaya de corbata».

El Senado de Colombia pidió el viernes al comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, información sobre las condiciones de seguridad para que el Congreso pueda sesionar el próximo 7 de agosto en el Cauca y dar posesión allí al presidente electo. EFE

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