Pilotos y tripulantes de cabina de Lufthansa convocan una huelga para el jueves

2 minutos

Berlín, 10 feb (EFE).- Los sindicatos de pilotos y tripulantes de cabina convocaron este martes una huelga de 24 horas para el jueves en Lufthansa, Lufthansa Cargo y la subsidiaria Lufthansa CityLine por la falta de avances en las negociaciones sobre una mejora de las condiciones laborales.

El sindicato de pilotos Asociación Cockpit (VC, en alemán) anunció en un comunicado que los pilotos de Lufthansa y Lufthansa Cargo iniciarán la huelga a las 23.01 GMT del miércoles y la terminarán a las 22.59 GMT del jueves.

La medida afectará a todos los vuelos que despeguen de aeropuertos alemanes.

El trasfondo del conflicto laboral son las negociaciones que se llevan a cabo sin éxito desde mayo de 2025 sobre el plan de pensiones financiado por la empresa.

Hasta 2017 los pilotos recibían una pensión empresarial clásica con pagos garantizados, pero este sistema fue sustituido por la compañía por un modelo financiado a través de los mercados de capitales.

Este modelo «queda claramente por debajo del nivel de prestaciones anterior», denuncia el sindicato, que pidió «comprensión a los pasajeros afectados».

«Las huelgas nunca son un fin en sí mismo y no las utilizamos a la ligera», afirmó el presidente de la VC, Andreas Pinheiro, quien explicó que se concedió a Lufthansa varios meses para que pudiera alcanzarse una solución negociada, pero sin éxito.

Por otra parte, el sindicato UFO anunció en otro comunicado que los tripulantes de cabina se sumarán a la huelga de pilotos en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich debido a la negativa de la empresa a atender «cualquiera de las reivindicaciones destinadas a mejorar las condiciones laborales».

También el personal de cabina de la filial Lufthansa CityLine estará en huelga el jueves, según un tercer comunicado.

En este caso se verán afectados todos los vuelos de salida de Lufthansa CityLine desde los aeropuertos de Fráncfort, Múnich, Hamburgo, Bremen, Stuttgart, Colonia, Düsseldorf, Berlín y Hannover. EFE

