The Swiss voice in the world since 1935

Piratean decenas de miles de documentos de identidad en servidores hoteleros italianos

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Decenas de miles de documentos de identidad de turistas escaneados en hoteles de Italia fueron robados de los servidores y puestos a la venta en la dark web, alertó la Agencia para Italia Digital (Agid).

La Agid «detectó una actividad de venta ilegal de documentos de identidad que habrían sido sustraídos de hoteles que operan en el territorio italiano», anunció en un comunicado el jueves. 

«Se trata de decenas de miles de escaneos en alta resolución de pasaportes, tarjetas de identidad y otros documentos de identidad utilizados por los clientes durante las operaciones de check-in», especifica el comunicado.

La agencia, en varios comunicados sucesivos en los últimos días, precisó que se trata de casi 100.000 documentos robados bajo esta modalidad.

La persona que puso a la venta estos documentos, conocido bajo el seudónimo «mydocs», declaró haberlos obtenido «gracias a accesos no autorizados a sistemas informáticos, entre junio y agosto de 2025».

En total, diez hoteles en varias partes de Italia están afectados por este pirateo, pero «no se descarta que puedan surgir otros casos en los próximos días», advierten las autoridades.

La agencia también alertó sobre las «consecuencias para las víctimas que pueden ser graves, tanto en el plano económico como legal», recordando que estos datos, una vez sustraídos, «pueden ser utilizados con fines fraudulentos: creación de documentos falsos, apertura de cuentas bancarias, usurpación de identidad digital».

Los hoteles y plataformas de reservas de hoteles son regularmente objetivos de ciberataques; los grupos Marriott, Caesars y el sitio Booking.com ya han sido víctimas de este tipo de pirateo.

mdb/glr/ved/gge/pb/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
7 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR