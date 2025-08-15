Piratean decenas de miles de documentos de identidad en servidores hoteleros italianos

Decenas de miles de documentos de identidad de turistas escaneados en hoteles de Italia fueron robados de los servidores y puestos a la venta en la dark web, alertó la Agencia para Italia Digital (Agid).

La Agid «detectó una actividad de venta ilegal de documentos de identidad que habrían sido sustraídos de hoteles que operan en el territorio italiano», anunció en un comunicado el jueves.

«Se trata de decenas de miles de escaneos en alta resolución de pasaportes, tarjetas de identidad y otros documentos de identidad utilizados por los clientes durante las operaciones de check-in», especifica el comunicado.

La agencia, en varios comunicados sucesivos en los últimos días, precisó que se trata de casi 100.000 documentos robados bajo esta modalidad.

La persona que puso a la venta estos documentos, conocido bajo el seudónimo «mydocs», declaró haberlos obtenido «gracias a accesos no autorizados a sistemas informáticos, entre junio y agosto de 2025».

En total, diez hoteles en varias partes de Italia están afectados por este pirateo, pero «no se descarta que puedan surgir otros casos en los próximos días», advierten las autoridades.

La agencia también alertó sobre las «consecuencias para las víctimas que pueden ser graves, tanto en el plano económico como legal», recordando que estos datos, una vez sustraídos, «pueden ser utilizados con fines fraudulentos: creación de documentos falsos, apertura de cuentas bancarias, usurpación de identidad digital».

Los hoteles y plataformas de reservas de hoteles son regularmente objetivos de ciberataques; los grupos Marriott, Caesars y el sitio Booking.com ya han sido víctimas de este tipo de pirateo.

