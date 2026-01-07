Venezuela: Delcy Rodríguez, presidenta interina bajo sanciones de Suiza

Delcy Rodríguez juró el lunes como presidenta interina del país, después de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado por la fuerza el 3 de enero durante una operación militar estadounidense contra la nación sudamericana. Xinhua News Agency.all Rights Reserved

Designada por el Tribunal Supremo de Venezuela como presidenta interina de Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Delcy Rodríguez figura en la lista de personalidades políticas sancionadas por Suiza.

Delcy Aloina Rodríguez Gómez, abogada de 56 años que ocupa el poder interino en Venezuela desde el 3 de enero, figura entre las personalidades políticas sancionadas por Suiza desde 2018.

Rodríguez Gómez y 68 personas más -entre ellas, el ministro del Interior, Diosdado Cabello- están sujetos a una congelación de activos y a la prohibición de viajar a Suiza. «Sus acciones dentro de la Comisión Presidencial, y luego como presidenta de la ilegítima Asamblea Constituyente, han socavado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, en particular al usurpar los poderes de la Asamblea Nacional y utilizarlos para atacar a la oposición e impedirle participar en el proceso político», estiman las autoridades suizasEnlace externo sobre la ahora mandataria interina.

Además, desde el 28 de marzo de 2018, el Consejo Federal también ha emitido un embargoEnlace externo contra Venezuela sobre equipos militares y bienes que podrían ser utilizados con fines represivos.

Suiza se sumó así a las sancionesEnlace externo de la Unión Europea después de que el régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez desmantelara la Asamblea Nacional, dominada por la oposición y elegida dos años antes, y tras las protestas que siguieron y que dejaron más de 100 muertos en 2017.

El 5 de enero de 2026, el Consejo Federal, es decir, el Ejecutivo helvético de siete cabezas, también decidió bloquear con efecto inmediato cualquier activo en Suiza de Nicolás Maduro y de 36 personasEnlace externo vinculadas a él.

Temores por el ‘Estado de conmoción’

En Venezuela, los temores de represión y violación de los derechos humanos han aumentado aún más en los últimos días. Desde el ataque de Estados Unidos y la espectacular captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, las autoridades venezolanas han decretado «el estado de conmoción exterior» en el país.

«El estado de emergencia suscita preocupaciones, ya que autoriza restricciones a la libre circulación de personas, la confiscación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y de protesta, entre otras medidas», advirtió este martesEnlace externo la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, desde Ginebra.

«Las fuerzas de policía nacional, estatal y municipal están encargadas de proceder inmediatamente, en todo el territorio nacional, a la búsqueda y detención de toda persona implicada en la promoción o el apoyo del ataque armado llevado a cabo por los Estados Unidos de América contra el territorio de la República», indica el texto del decretoEnlace externo.

Un residente pasa junto a un mural que representa bombas y pozos de petróleo en Caracas, Venezuela, martes 6 de enero de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

La gente habla poco en las calles y, si lo hace, es en voz baja y con desconfianza. El miedo a terminar en prisión por oponerse al régimen crece. «Aquí no hay Estado de derecho. Es un autoritarismo bastante severo», indica una joven desde Caracas, que prefiere permanecer en el anonimato. Según ella, la crisis se agravará y, con ella, la represión.

Suiza advierte a viajeros y a la comunidad suiza en Venezuela

El Ministerio suizo de Asuntos Exteriores también advierte de las consecuencias de la entrada en vigor del derecho de excepción. «Este decreto autoriza en particular a las autoridades públicas a controlar los servicios públicos y las instalaciones estratégicas y a cerrar las fronteras y el espacio aéreo», indica en su páginaEnlace externo dedicada a los viajeros y a la comunidad suiza en Venezuela, que cuenta con unos 800 miembros.

Es incierto que la seguridad pueda garantizarse en todo el país después de las operaciones militares llevadas a cabo el 3 de enero. La situación es muy tensa y su evolución sigue siendo incierta, subraya el Ministerio de Exteriores helvético. Es posible que se produzcan manifestaciones con enfrentamientos violentos. Ya la violencia relacionada con las tensiones políticas ha causado víctimas y heridos en varias ocasiones, recuerda Berna.

Además, existe el riesgo de que las personas extranjeras que viajen dentro del país sudamericano sean arrestadas, interrogadas y detenidas. La asistencia consular no puede garantizarse en caso de detención.

«A las personas suizas que se encuentren en el país: manténganse al tanto de la evolución de la situación. Manténganse alejadas de las aglomeraciones y manifestaciones de todo tipo y cumplan con las directrices de las autoridades locales. Limiten sus viajes dentro del país al mínimo indispensable y verifiquen previamente las condiciones de seguridad», concluye la advertencia.

La oferta de ‘buenos oficios’ de Suiza

Las autoridades suizas han reiterado en varias ocasiones su oferta de buenos oficios para Caracas y Washington, pero el régimen venezolano la ha rechazado hasta ahora.

>>>Nicolás Maduro, el expresidente que tras la agresión de Washington perdió el poder, no aceptó en 2019 que Suiza representara los intereses de Washington en Caracas:

El Gobierno español de Pedro Sánchez se ha mostrado estos días mucho más tenaz, al proponer públicamente su ayuda para crear las condiciones de una posible mediación y una resolución del conflicto.

En cuanto a Suiza, se ha forjado una reputación de potencia protectora y cuenta hoy con cinco ejemplos relacionados con el continente americano entre los ocho mandatos que ejerce: defiende los intereses de Irán en Egipto y Canadá; los de Estados Unidos en Irán; los de Rusia en Georgia, y viceversa; los de Ecuador en México, y viceversa; así como los de Ecuador en Venezuela.

