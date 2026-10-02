El presidente de Suiza anuncia su retiro

Guy Parmelin en el Parlamento de Suiza durante los debates sobre los Acuerdos Bilaterales III con la Unión Europea- Keystone / Alessandro Della Valle

Guy Parmelin anunció este viernes en una rueda de prensa su dimisión del Consejo Federal con efecto a partir del 31 de diciembre, tras once años en el Gobierno colegiado suizo, integrado por siete miembros que ejercen el poder en pie de igualdad.

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Pauline Turuban Escribo artículos originales, en profundidad y con base en datos, utilizando mis conocimientos de análisis y visualización de datos. Cubro una amplia gama de temas, como el lugar de Suiza en el comercio mundial, el cambio climático y la demografía. Nacida y criada en Francia, estudié Relaciones Internacionales en Lyon, luego me gradué de la Escuela de Periodismo de Lille en 2011. Vivo en Suiza desde 2012 y trabajé en la RTS durante ocho años antes de unirme a SWI swissinfo.ch en 2020. Katy Romy

Como corresponsal en el Palacio Federal para SWI swissinfo.ch, descifro la política federal para la comunidad suiza en el mundo. Después de estudiar en la Academia de Periodismo y Medios de la Universidad de Neuchâtel, mi carrera inicialmente me llevó a varios medios regionales, trabajando en las redacciones de Journal du Jura, Canal 3 y Radio Jura bernois. Desde 2015, trabajo en la redacción multilingüe de SWI swissinfo.ch, donde continúo practicando mi profesión con pasión. con información de la RTS y la agencia Keystone-ATS Otros idiomas: 2 Français fr «Le feu sacré n’est plus aussi sacré»: le président de la Confédération Guy Parmelin va quitter le gouvernement leer más «Le feu sacré n’est plus aussi sacré»: le président de la Confédération Guy Parmelin va quitter le gouvernement

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Los rumores llevaban meses circulando y ahora se han confirmado: el ministro del partido más popular de Suiza, la Unión Democrática del Centro (UDC / derecha conservadora) Guy Parmelin anunció su dimisión el viernes por la mañana ante los medios de comunicación reunidos en Berna.

A pesar de que había asegurado en varias ocasiones que permanecería en el cargo hasta el final de la legislatura que concluirá en otoño de 2027, el ministro abandonará el Gobierno el 31 de diciembre de 2026.

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«Durante las vacaciones de verano, reflexioné detenidamente sobre qué sería lo mejor para el país y, poco a poco, me pareció que la retirada a finales de este año se imponía naturalmente como la decisión más adecuada. En todo lo que he emprendido, siempre he tenido presente el interés general del país y de sus habitantes», precisó.

Guy Parmelin (66) declaró que quería dejar paso a «fuerzas vivas en estos tiempos de gran incertidumbre». Descartó cualquier problema de salud, pero admitió que «la pasión ya no es tan intensa como al principio», y añadió que «el cementerio está lleno de gente que se creía indispensable».

Once años en el Gobierno

Guy Parmelin fue elegido miembro del Consejo Federal el 9 de diciembre de 2015. Su elección coincidió entonces con el regreso de un segundo miembro de la UDC al Gobierno, siete años después de la destitución de Christoph Blocher y su sustitución por Eveline Widmer-Schlumpf.

En el Gobierno, dirigió en un primer momento el Ministerio de Defensa antes de asumir en 2019 la dirección del Ministerio de Economía, Educación e Investigación.

Como ministro de Economía, puede presumir de varios éxitos, entre los que destacan la firma de varios acuerdos de libre comercio con la India, Indonesia y, más recientemente, el alcanzado con el bloque dlel Mercosur. Por el contrario, el anuncio por parte de Washington de unos aranceles del 35%, que finalmente logró rebajar al 15%, fue «un golpe duro y nada agradable», admitió el viernes. «Todos nos hemos arremangado para encontrar soluciones. En el Consejo Federal, ganamos y perdemos juntos».

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Un primer año de presidencia marcado por la COVID-19

Guy Parmelin ya había asumido una primera presidencia de la Confederación en 2021, en plena pandemia de COVID-19. En respuesta a una pregunta de Swissinfo el viernes, describió la crisis sanitaria como uno de los momentos más difíciles de su carrera.

«Tuvimos que anunciar el cierre de numerosas actividades», recordó. «Vi a empresarios desolados, que temían ir a la quiebra. Recuerdo encuentros, durante las dos semanas en las que todo estaba cerrado, con personas que tenían lágrimas en los ojos».

Y continuó: «Junto con el Consejo Federal, tuvimos que tomar esta decisión por razones de salud pública y, a continuación, encontrar soluciones muy rápidamente para garantizar la liquidez de las empresas. Tuvimos que trabajar juntos en distintos departamentos, sobre todo en los de Finanzas, Economía y Sanidad, para poner en marcha los préstamos Covid. Esto dio lugar a negociaciones difíciles. Pero si miro lo que ha ocurrido en comparación con otros países, creo que nos hemos desenvuelto bastante bien».

Durante la pandemia, Guy Parmelin también tuvo que hacer malabarismos entre su cargo y su partido, ya que la UDC se oponía en su mayoría a las medidas sanitarias. Este año presidencial contribuyó a que el gran público lo conociera mejor, sobre todo en la Suiza alemana.

Otro momento destacado de su primera presidencia fue la cumbre entre Estados Unidos y Rusia celebrada en Ginebra. La foto del vaudés entre Joe Biden y Vladimir Putin dio entonces la vuelta al mundo. Este encuentro permitió un ligero deshielo de las tensiones entre Moscú y Washington.

Guy Parmelin aparece junto a Vladimir Putin y Joe Biden el 16 de junio de 2021 en Ginebra. Patrick Semansky / Keystone

El año 2026 marcó su segundo año como presidente de la Confederación. Un año que comenzó de forma traumática con la tragedia de Crans-Montana, el 1 de enero, cuando 41 personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridas en el incendio de un bar.

De izquierda a derecha: los consejeros federales Beat Jans, Ignazio Cassis y Guy Parmelin, acompañados de sus esposas, así como los consejeros de Estado del Valais Mathias Reynard, Christophe Darbellay y Franz Ruppen, durante la jornada de luto nacional tras la tragedia de Crans-Montana. Keystone / Laurent Gillieron

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Procedente del mundo vitivinícola

Nacido el 9 de noviembre de 1959 en Bursins, en el cantón de Vaud, Guy Parmelin procede de una familia de campo y viña. Tras realizar un aprendizaje como agricultor, obtuvo un título federal en viticultura y se hizo cargo de la explotación familiar.

Antes de entrar en el Consejo Federal, fue primero miembro del gobierno municipal de su comuna, Bursins, y posteriormente ocupó un escaño en el Parlamento del cantón de Vaud entre 1994 y 2003. Dirigió la UDC de Vaud entre 2000 y 2004. Fue elegido diputado en el Legislativo de Suiza en 2003. Guy Parmelin fue reelegido en tres ocasiones y permaneció en el cargo hasta su llegada al Gobierno Federal.

«I can English understand»

Guy Parmelin se consolidó a lo largo de los años en su labor como ministro. Al principio se le consideraba un político sin gran relevancia. Se le había ridiculizado por su gestión de los asuntos, sus meteduras de pata verbales o su cuestionado dominio de lenguas extranjeras, especialmente el inglés.

Su famosa frase «Entiendo el inglés, pero prefiero responder en francés para ser más preciso» provocó risas y sarcasmos en la prensa, incluso en el prestigioso New York Times.

Guy Parmelin es conocido por su estilo directo y combina el humor con la cercanía. El ministro de Economía, que comienza su jornada a las 5:30, es también el más madrugador del Ejecutivo suizo. Lleva una vida familiar discreta, que comparte con su esposa, sus sobrinos y sobrinas, y un padre nonagenario.

El Parlamento deberá elegir a quien asumirá el lugar que deja Parmelin en el Gobierno Federal.

El Gobierno de Suiza es muy peculiar, porque no gobierna ni un solo partido, ni una sola persona. ¿Cómo funciona? Las respuestas en este video.

Adaptación, Patricia Islas

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