Polonia convoca al embajador ruso por el impacto del misil en su territorio

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Cracovia (Polonia), 31 jul (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia citó formalmente este viernes al embajador de la Federación Rusa, Georgy Mijno, para entregarle una nota de protesta tras la caída de un proyectil en suelo polaco ocurrida el jueves.

En unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias polaca PAP, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, Maciej Wewiór, dijo que el embajador ruso «escuchó nuestra clara condena de las acciones hostiles dirigidas contra la seguridad de un Estado soberano y sus ciudadanos».

El portavoz ministerial subrayó que su país exige «el cese de las acciones que representan una amenaza para la vida y la seguridad del pueblo polaco y que, al mismo tiempo, conllevan el riesgo de una catástrofe en el tráfico aéreo».

«Hemos recalcado que cualquier escalada en la frontera con la UE y la Alianza del Atlántico Norte es inaceptable», añadió Wewiór.

El jueves un misil ruso tipo Kh-101 cruzó el espacio aéreo polaco durante un ataque masivo contra Ucrania y cayó en una zona despoblada cerca de Lublin, en el este de Polonia, sin causar víctimas.

Al incidente, en el que el misil violó durante seis minutos el espacio aéreo hasta impactar y dejar un cráter de seis metros de diámetro, el primer ministro Donald Tusk lo calificó de «grave».

Tras conocerse que el misil era de procedencia rusa, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, advirtió de «consecuencias» y «medidas políticas y de seguridad acordes con la gravedad del incidente». EFE

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