Polonia convoca al embajador ruso tras la caída de un misil en su territorio

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció el viernes que el embajador de Rusia fue convocado tras la caída de un misil en el este de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania.

Una potente explosión despertó en la madrugada del jueves a los habitantes de la localidad de Tarnawa-Kolonia, situada en la región oriental de Lublin.

La detonación, ocurrida a unos 80 kilómetros de la frontera con Ucrania, no causó ningun herido pero dejó un cráter de diez metros de diámetro y cinco metros de profundidad.

El incidente se produjo mientras Rusia lanzaba ataques masivos contra la región ucraniana de Leópolis, cercana a la frontera con Polonia, país miembro de la OTAN.

«Hoy (viernes), el Ministerio polaco de Relaciones Exteriores convocó al embajador de Rusia en relación con el misil que golpeó el territorio polaco ayer», declaró Donald Tusk en X.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmó en X que «el misil se fabricó en el segundo trimestre de este año en una fábrica cerca de Moscú».

Un experto de Ucrania que llegó al lugar «no tenía la más mínima duda» sobre el origen o el modelo del misil, declaró el viernes a los periodistas Marcin Kozak, portavoz de la fiscalía de Lublin.

En noviembre de 2022, un misil de defensa aérea ucraniano cayó sobre la localidad polaca de Przewodow, matando a dos personas.

Y en septiembre de 2025, alrededor de 20 drones rusos que ingresaron al espacio aéreo polaco fueron derribados o se estrellaron.

Otros países europeos también han sido alcanzados por drones y misiles rusos desde 2022, en particular Rumania y Moldavia.

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