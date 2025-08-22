Portugal espera avances contra los dos grandes incendios que siguen activos

Lisboa, 22 ago (EFE).- La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) de Portugal espera avances para este viernes en el combate contra los dos grandes incendios que se mantienen activos en el país tras un jueves «bastante productivo».

Lo explicó hoy en declaraciones a EFE el comandante de la ANEPC José Miranda, quien aclaró que todavía hay frentes que les «preocupan» en los fuegos iniciados en los municipios de Arganil (en el distrito de Coimbra) y de Figueira de Castelo Rodrigo, próximo a la frontera con Salamanca (España), en la región de Serra da Estrela -el mayor parque natural de Portugal-.

«Ayer fue un día bastante productivo, bastante positivo. Por lo tanto, creemos que hoy también pueda ser similar para ver si conseguimos bajar o disminuir la extensión de estos frentes de incendio que todavía están activos y que generan alguna preocupación», precisó Miranda.

En concreto, en el incendio de Arganil, que registra un perímetro que ronda los 290 kilómetros, hay cinco frentes, «de los cuales dos todavía suponen alguna preocupación».

En el terreno hay cerca de 1.600 efectivos, 543 vehículos y 13 medios aéreos.

Por otro lado, en el incendio en Figueira de Castelo Branco hay cuatro frentes, y uno «muestra alguna preocupación» por la dificultad para acceder, según Miranda.

Se encuentran en el lugar 241 efectivos, 76 vehículos y 6 medios aéreos.

El comandante explicó que esta jornada las llamas se encuentran en zonas mayoritariamente forestales y no tan próximas a áreas urbanas, y no tiene constancia de confinamientos ni «peligro inminente» para la población.

Según la ANEPC, este viernes hay 28 incendios rurales en Portugal, que han llevado a movilizar a cerca de 2.800 efectivos, casi 900 vehículos y 22 medios aéreos.

La ola de incendios se cobró en la noche del martes la tercera víctima mortal del verano en Portugal, un hombre que falleció al caerse de la máquina agrícola que conducía al combatir las llamas en el municipio de Mirandela, en el distrito de Bragança. EFE

