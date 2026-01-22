Portugal permitirá ensayos con vehículos autónomos en zonas de prueba en ciudades

Lisboa, 22 ene (EFE).- El Gobierno de Portugal (centroderecha) anunció este jueves la creación de zonas de prueba en ciudades del país en las que podrán circular vehículos autónomos, incluidos coches de pasajeros, individuales y de mercancías.

Así lo anunció el ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este jueves, en la que dio detalles de esta iniciativa.

Se trata de unos ‘test beds’ (entorno de pruebas) «para poder poner en contexto real en las ciudades los vehículos autónomos y todas las nuevas tecnologías asociadas a ellos», dijo el responsable de Infraestructuras y Vivienda, ya que hasta el momento no era posible realizar ensayos con este tipo de automóviles en el país.

Con estas nuevas reglas, según el responsable político, se «salvaguardan cuestiones de seguridad para conductores, peatones, operadores y vehículos».

Pinto Luz detalló que «el propio Estado ya utiliza vehículos con conducción automática, como el metro de Mondego, donde es una realidad que ya está en funcionamiento», en referencia al sistema de transporte público en la región de Coimbra que ha sido diseñado como un «metrobus» con autobuses eléctricos.

Las pruebas dependerán del Instituto de Movilidad y de los Transportes Terrestres (IMT) y será los ayuntamientos, que recibirán las peticiones de prueba de conducción automática, quienes dictarán las rutas y el horario donde se llevarán a cabo. EFE

lmg/icn