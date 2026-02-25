Portugal se enfrentará a Chile el 6 de junio para preparar el Mundial 2026

Lisboa, 25 feb (EFE).- La selección de Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez, se enfrentará a la de Chile el próximo 6 de junio en un lugar aún por determinar para preparar el Mundial de 2026, anunció este miércoles la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

En un comunicado, la federación recordó que será el quinto enfrentamiento entre ambas naciones, que no se miden desde 2017, cuando la chilena se impuso en los penaltis en las semifinales de la Copa Confederaciones.

El partido contra Chile será una de las últimas oportunidades para que Martínez ponga a punto a su equipo para el Mundial de 2026 en EE.UU., México y Canadá.

Tras el encuentro contra Chile, la selección lusa tiene previsto enfrentarse a otro rival, todavía por anunciar, el 10 de junio en la ciudad portuguesa de Leiria.

En la agenda de los portugueses también figuran dos partidos de preparación en marzo como visitante contra México y Estados Unidos los días 28 y 31 respectivamente, aunque la FPF reveló ayer que estaba evaluando el enfrentamiento contra la selección azteca por la violencia de los últimos días, comunicó el martes la FPF.

La selección de Portugal, capitaneada por Cristiano Ronaldo, estará en el grupo K del Mundial 2026 junto a Colombia, Uzbekistán y un rival aún por decidir. EFE

