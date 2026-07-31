Presidenta de Costa Rica acusa de «golpistas» a magistrados que prorrogaron nombramientos

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San José, 31 jul (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, acusó este viernes de «golpistas» a cuatro magistrados de la Sala Constitucional que prorrogaron el nombramiento de los suplentes de ese tribunal, tras siete meses en los que el oficialismo en el Congreso se ha negado a votar la nómina de candidatos propuestos por el Poder Judicial.

«Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorgan poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional», expresó en un mensaje en redes sociales la presidenta Fernández, cuyo Gobierno se ha caracterizados por las constantes críticas y enfrentamientos con el Poder Judicial.

La mandataria aseguró que «esto es ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados», manifestó Fernández. EFE

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