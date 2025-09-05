The Swiss voice in the world since 1935

Presidenta del Senado mexicano reconoce el reto de elevar el nivel de debate legislativo

Ciudad de México, 5 sep (EFE).- La presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó este viernes que el principal reto de su gestión será “elevar el nivel del debate” legislativo y subrayó su rechazo a cualquier expresión de violencia.

Sus declaraciones a medios se dan luego del altercado físico entre los senadores Alejandro Moreno Cárdenas, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Gerardo Fernández Noroña, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el pasado 27 de agosto en la denominada Antigua Casona de Xicoténcatl y antigua sede de la Cámara alta.

Castillo Juárez, quien asumió la presidencia del Senado hace una semana, sostuvo que la política debe asumirse como un espacio de civilidad y no de confrontación física.

“El principal reto es la dirección, tratar de elevar el debate, que yo siempre he pensado que la política es un vehículo civilizatorio, pero desgraciadamente a veces no se demuestra así”, comentó la senadora de Morena.

Aunque reconoció que «debe de haber polémica” durante los debates legislativos, aseveró que, “desde luego, no debe de haber en ningún momento, y yo lo rechazo tajantemente, en ningún momento puede haber violencia”.

La presidenta del Senado también destacó la relevancia del actual momento político para las mujeres en México, tras la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia y de otras legisladoras a cargos de dirección, al tiempo que una mujer también encabeza la Cámara de Diputados, la opositora Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN).

“Yo lo que diría es que se ha avanzado y que, a diferencia de muchos países en el mundo, nosotros tenemos lo que es la paridad, por ejemplo, en el caso de las cámaras”, concluyó. EFE

