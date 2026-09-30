Presidente canario critica las prisas con decretos de vivienda y no garantiza apoyo de CC

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Dublín, 30 sep (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, cuestionó este miércoles la tramitación de los nuevos decretos de vivienda del Gobierno español al considerar que se está legislando «deprisa y corriendo», y avanzó que Coalición Canaria (CC) todavía no está en disposición de apoyar el segundo decreto.

«Entendemos que hemos tenido mucho tiempo y hemos hablado mucho sobre vivienda como para ahora legislar deprisa y corriendo, en el último minuto», expuso hoy Clavijo al término de una visita a Irlanda, cuyo Gobierno ostenta este semestre la presidencia del Consejo de la Unión Europea.

A su juicio, esta forma de legislar plantea problemas desde el punto de vista técnico, al tiempo que su tramitación transmite la impresión de que se está actuando por «impulso», en respuesta a «quejas» y atendiendo a casos particulares en lugar de al «interés general».

Clavijo explicó que su partido recibió del Ministerio de Vivienda un documento que ni siquiera era el texto definitivo y formuló varias propuestas que, según él, no aparecen reflejadas en el documento.

«Pedíamos, por ejemplo, que pasados seis meses el silencio administrativo es positivo cuando quieras construir una vivienda y no te conteste el ayuntamiento. Los ayuntamientos en España superan los dos años y medio para dar una licencia, pero esa (medida) permitiría agilizarlo», dijo el presidente canario.

«También nos preocupa -prosiguió- el hecho de que hay dos decretos (…) y evidentemente el que se ha publicado el segundo, no estamos en disposición de apoyarlo, pero el partido se reunirá y tomaremos una decisión cuando podamos analizarlo en profundidad».

Advirtió asimismo de que han detectado «ciertas contradicciones» entre artículos y «ciertas lagunas».

A este respecto, defendió que cualquier política de vivienda debe tener en cuenta tanto la situación de los inquilinos como la de los pequeños propietarios que pueden encontrarse igualmente en una situación de vulnerabilidad.

Recordó que hay personas que cuentan con una vivienda alquilada «como complemento de una pensión no contributiva» y propuso que este colectivo también se vea representado en la legislación.

En el caso concreto de Canarias, Clavijo cifró en unos 90.000 el número de pequeños propietarios que tienen una única vivienda en alquiler y que, en su opinión, podrían verse afectados por las nuevas medidas.

«Creo que es una materia compleja», resumió el presidente, quien indicó que Coalición Canaria podría fijar su posición definitiva «a lo largo del día y mañana por la mañana», una vez concluido el análisis del decreto. EFE

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