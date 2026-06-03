Presidente de Bolivia busca habilitar a militares para levantar bloqueos de rutas

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles una propuesta de ley para «fortalecer» la actuación de los militares en un eventual estado de excepción contra los bloqueos y protestas que exigen su renuncia.

El anuncio se da un día después de la dimisión del ministro de Defensa.

Paz enfrenta desde hace más de un mes manifestaciones y bloqueos de rutas de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que pedían primero una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.

Durante un acto en el que presentó al nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, Paz dijo que envió al Congreso un proyecto para reglamentar el estado de excepción. Agregó que no descarta declararlo pronto ante la profundización de la crisis.

El proyecto de ley buscará «fortalecer en este caso puntual a nuestras Fuerzas Armadas en su actuación», señaló Paz.

El presidente no dio razones de la renuncia de Mauricio Salinas como ministro de Defensa, confirmada el martes a la AFP por una fuente de gobierno que pidió anonimato.

Paz reiteró sus llamados al diálogo, pero también busca allanar el camino a la participación de las Fuerzas Armadas en el levantamiento de los bloqueos al llamarlo una acción «humanitaria». No precisó detalles del proyecto de ley.

El Congreso anuló la semana pasada una ley que exigía al presidente tener su aprobación para decretar un estado de excepción, que le permitiría además restringir libertades de reunión y movimiento, esenciales para las manifestaciones.

«La tarea inmediata es recuperar la normalidad (…). El diálogo está siempre abierto, pero quienes se niegan a dialogar no pueden paralizar el país», advirtió el nuevo ministro Justiniano, exzar antidrogas.

Los bloqueos han provocado una aguda escasez de alimentos, medicinas y combustibles, sobre todo en La Paz, sede de gobierno, y la vecina El Alto. Según el gobierno, hay siete fallecidos por no recibir atención médica oportuna.

En algunas zonas de La Paz se acumula la basura y en las estaciones de combustible se forman filas de vehículos. Algunos conductores de motocicletas pasan la noche en tiendas de campaña para protegerse del frío.

El gobierno de Paz denuncia que sectores de manifestantes buscan «alterar el orden democrático» y acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de dirigirlos.

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