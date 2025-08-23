Presidente de Portugal promulga decreto ley con medidas para paliar efectos de incendios

2 minutos

Lisboa, 23 ago (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó un decreto ley presentado por el Gobierno del primer ministro, el conservador Luís Montenegro, para paliar las consecuencias de la ola de incendios que consume el país, informó este sábado su gabinete en un comunicado.

El Ejecutivo de centroderecha aprobó este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario un documento con 45 medidas destinadas a dar apoyo y mitigar el impacto de las llamas en las últimas semanas.

En una rueda de prensa ese día, Montenegro explicó que este decreto incluye reforzar la atención sanitaria en las zonas afectadas, ayudas para la alimentación familiar, ayudas a las empresas directamente afectadas y apoyos excepcionales a los agricultores para compensar los daños, incluso a través de gastos no documentados, hasta un importe máximo de 10.000 euros.

Se apoyará también la reconstrucción de viviendas destinadas a uso propio, con una participación del 100% hasta un importe de 250.000 euros, entre otras.

Otro documento aprobado ese día fue un nuevo instrumento legislativo para poner en marcha «de forma rápida y ágil» medidas de apoyo a la recuperación de las zonas y las personas afectadas, y que podrá activarse mediante una simple resolución del Consejo de Ministros, añadió Montenegro.

La ola de incendios que asola el país este verano ha quemado miles de hectáreas y ha dejado cuatro fallecidos, el último un operario de una empresa dedicada a apagar fuegos que murió esta madrugada a raíz de las heridas sufridas el martes mientras combatía las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca.

Este sábado hay tres incendios que preocupan a la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil, dos de ellos en el municipio de Pedrógão Grande, que fue foco de un gran incendio que devastó el centro del país en junio de 2017 y que dejó más de 60 muertos y cientos de heridos.

Continúan también las labores de combate contra el incendio todavía activo que se originó hace 11 días en el municipio de Arganil, en el distrito de Coimbra y que se ha expandido a los distritos de Castelo Branco y Guarda (fronterizos con España).EFE

