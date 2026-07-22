Presidente de Sudán del Sur firma enmienda para celebrar elecciones sin una Constitución

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Yuba, 22 jul (EFE).- El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ratificó este miércoles una enmienda al acuerdo de paz de 2018, que puso fin a un lustro de guerra, aprobada a principios de mes por el Parlamento transitorio y que elimina el requisito de una Constitución permanente para celebrar las primeras elecciones del país.

La Oficina de la Presidencia sursudanesa dijo en un comunicado que la enmienda «desvincula la celebración de elecciones nacionales», que tendrán lugar el 22 de diciembre, de la redacción de una Constitución permanente y de un censo de población, unos puntos clave del acuerdo de 2018 entre el Gobierno y la oposición armada.

El Gobierno describió la firma de Kiir como un «paso importante» hacia la creación del marco legal necesario y sin trabas para celebrar las primeras elecciones generales en Sudán del Sur desde su independencia de Sudán en 2011.

«La enmienda se convierte ahora en ley nacional vinculante», declaró la Presidencia, que confirmó que proporcionará la seguridad jurídica requerida para la celebración de lo que describió como «elecciones libres, justas y creíbles».

El comunicado indicó que la siguiente fase consistiría en armonizar la Constitución Transitoria de Sudán del Sur de 2011 con las disposiciones recién promulgadas, así como enmendar la Ley Nacional de Elecciones para garantizar la coherencia con el marco legal revisado.

El Ministerio de Asuntos Presidenciales y el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales liderarán este proceso, agregó.

El acuerdo de paz de Sudán del Sur preveía originalmente la adopción de una Constitución permanente y la realización de un censo nacional antes de las elecciones, pero los repetidos retrasos en la implementación del acuerdo han dejado incompletas varias disposiciones clave.

El Gobierno afirma que las elecciones pondrán fin al prolongado período de transición establecido en el acuerdo de paz de 2018 y permitirán a los ciudadanos elegir a sus líderes, aunque grupos de la oposición y socios internacionales han expresado reiteradamente su preocupación sobre si existen las condiciones políticas, legales y de seguridad necesarias para unas elecciones creíbles.

El acuerdo de 2018 presentaba las elecciones como la culminación de la transición, pero el proceso se está desarrollando en medio de un conflicto entre el Gobierno de Kiir y la oposición armada liderada por Riek Machar, que se encuentra bajo arresto domiciliario con múltiples cargos, entre ellos el de traición. EFE

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