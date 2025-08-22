The Swiss voice in the world since 1935

Presidente tunecino dialoga con los doctorados en paro y les promete «soluciones justas»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Túnez, 22 ago (EFE).- El presidente de Túnez, Kais Said, dialogó con los doctorados en paro que protestan regularmente ante el Ministerio de Enseñanza superior por su situación de desempleo, y les prometió «soluciones justas» que «garanticen su derecho al empleo», informó este viernes la Presidencia a través de un vídeo publicado en Facebook.

«Los doctorados investigadores reivindican su derecho», «doctorado en paro, una pérdida nacional», se lee en las pancartas de los manifestantes, durante su conversación con Said, según el vídeo publicado por el Gobierno -que precisa que la visita del mandatario se produjo este jueves-, en el que se escucha al presidente dirigirse a los afectados.

«Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para establecer un proceso de contratación justo que tenga en cuenta los principios de competencia y mérito, y garantice sueldos justos y acordes con el título académico», les transmitió Said.

Además, afirmó que resolver el problema del desempleo entre los «doctorados» es «una prioridad nacional».

Las últimas semanas en Túnez estuvieron marcadas por varias huelgas en diferentes sectores, entre ellas, el paro nacional de transporte a finales de julio, cuando los empleados de las empresas del sector, respaldados por el mayor sindicato del país la Unión General del Trabajo de Túnez (UGTT).

Este jueves, unas 3.000 personas protestaron durante una manifestación organizada por la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), el mayor sindicato del país, para denunciar la falta de diálogo social y de negociaciones con el Gobierno, y exigir una pronta respuesta de sus reivindicaciones laborales. EFE

lz/sb/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR