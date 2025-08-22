Presidente tunecino dialoga con los doctorados en paro y les promete «soluciones justas»

2 minutos

Túnez, 22 ago (EFE).- El presidente de Túnez, Kais Said, dialogó con los doctorados en paro que protestan regularmente ante el Ministerio de Enseñanza superior por su situación de desempleo, y les prometió «soluciones justas» que «garanticen su derecho al empleo», informó este viernes la Presidencia a través de un vídeo publicado en Facebook.

«Los doctorados investigadores reivindican su derecho», «doctorado en paro, una pérdida nacional», se lee en las pancartas de los manifestantes, durante su conversación con Said, según el vídeo publicado por el Gobierno -que precisa que la visita del mandatario se produjo este jueves-, en el que se escucha al presidente dirigirse a los afectados.

«Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para establecer un proceso de contratación justo que tenga en cuenta los principios de competencia y mérito, y garantice sueldos justos y acordes con el título académico», les transmitió Said.

Además, afirmó que resolver el problema del desempleo entre los «doctorados» es «una prioridad nacional».

Las últimas semanas en Túnez estuvieron marcadas por varias huelgas en diferentes sectores, entre ellas, el paro nacional de transporte a finales de julio, cuando los empleados de las empresas del sector, respaldados por el mayor sindicato del país la Unión General del Trabajo de Túnez (UGTT).

Este jueves, unas 3.000 personas protestaron durante una manifestación organizada por la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), el mayor sindicato del país, para denunciar la falta de diálogo social y de negociaciones con el Gobierno, y exigir una pronta respuesta de sus reivindicaciones laborales. EFE

