Primer inculpado en el Reino Unido por el genocidio en Ruanda

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Un hombre fue arrestado e imputado el lunes en el Reino Unido como sospechoso de haber participado en el genocidio de 1994 en Ruanda, en la primera inculpación en el país por estos hechos, anunciaron la policía y la fiscalía británicas.

Vincent Brown, también conocido como Vincent Bajinya, es originario de Kigali y reside en Londres. Fue arrestado al final de una investigación de siete años.

«Es sospechoso de haber dirigido e incitado a cometer actos de asesinato y genocidio perpetrados por otros» contra los tutsis, declaró el fiscal Frank Ferguson en un comunicado.

Más de 800.000 personas según la ONU, principalmente de la minoría tutsi, fueron asesinadas en la primavera de 1994 en masacres orquestadas por extremistas hutus tras la muerte del presidente Juvénal Habyarimana en un atentado contra su avión.

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