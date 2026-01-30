Progreso supera al Boston River y se queda con la Copa de la Liga de Verano

Montevideo, 29 ene (EFE).- El Progreso se impuso este jueves con marcador de 1-2 al Boston River para quedarse con el trofeo en la final de la Copa de la Liga de Verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)en su primera edición.

En un partido disputado en el estadio Parque Viera de la capital uruguaya los visitantes abrieron el marcador en los primeros minutos del encuentro con un tanto de Facundo de León para poner la ventaja para su equipo.

La primera mitad transcurrió sin mayores inconvenientes para Progreso quienes supieron mantener la ventaja.

Sin embargo, en el minuto 50 el jugador Franco Pérez logró empatar las acciones para su equipo luego de un potente remate de pierna derecha que no pudo dominar el guardameta visitante.

Cinco minutos transcurrieron para que Diego Sánchez sentenciara el partido con un cabezazo dentro del área chica que traspasó las redes locales y que dio el triunfo el equipo aurirojo pese a los esfuerzos del Boston River para igualar el marcador y forzar a la prórroga.

Con esta victoria el Progreso se convierte en el primer campeón de este torneo en el que jugaron los 16 equipos que en 2026 disputarán el Campeonato Uruguayo de Primera División. EFE

