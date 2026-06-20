Protesta en Lisboa contra la leve sentencia a un agente por la muerte de caboverdiano

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Lisboa, 20 jun (EFE).- Más de un centenar de personas protestaron este sábado por las calles del centro de Lisboa en contra de la «ultrajante» sentencia que se conoció esta semana de tres años y medio de pena de cárcel, con sentencia suspendida, al agente de Policía implicado en la muerte de un caboverdiano en 2024.

«Sin justicia no hay paz», «Justicia fascista no es justicia» o «Violencia policial, herencia colonial» fueron algunos de los cánticos más repetidos en la protesta, que encabezó la viuda del caboverdiano Odair Moniz con una foto suya.

Odair Moniz, de 43 años y residente en Portugal, falleció en la madrugada del 21 de octubre de 2024 en el barrio de Cova da Moura, en el municipio de Amadora, por disparos de la Policía.

Según la versión de la Policía de Seguridad Pública (PSP), el hombre estaba huyendo de los agentes y, cuando los policías consiguieron abordarlo, se resistió a la detención e intentó agredirlos con un arma blanca.

«Estamos aquí porque consideramos que la sentencia es ridícula ya que, básicamente, dice que hubo legítima defensa con uso excesivo de la fuerza. Pero, ¿cómo es posible que haya legítima defensa si una persona estaba desarmada y fue abatida con dos disparos?», cuestionó Flávio Almada, uno de los portavoces del Movimiento Vida Justa -impulsor de la protesta-, en declaraciones a EFE.

Almada agregó que «no se trata de un caso aislado» y consideró que la sentencia sienta un precedente «no solo para la Policía, sino también para grupos fascistas que ya han empezado a torturar a inmigrantes».

El lunes se conoció la sentencia al agente de policía implicado en la muerte por disparos de Moniz: tres años y seis meses de prisión con sentencia suspendida, al considerar el tribunal que actuó en legítima defensa pero con «exceso de medios».

La justicia también determinó que Odair Moniz no portaba ninguna arma, aunque consideró que el agente disparó «por instinto» y en «defensa propia».

Además, se concedió a los familiares de Odair una indemnización económica a su familia.

Con la protesta de hoy, explicó a EFE Carlos Kangoma, otro de los portavoces del Movimiento Causa Justa, también buscan que se sepa que «las personas de los barrios periféricos -sean negras o cualquier otro tipo de persona que viva en ellos- son víctimas de la violencia y que los delincuentes quedan impunes».

Para Kangoma, la sentencia contra el agente de la Policía «no fue una sorpresa»: «En los últimos diez años ha habido más de 30 casos relacionados con esta situación, en los que las condenas siempre son muy leves», lamentó.

Pero sí tenían la esperanza de que «la sentencia fuera más digna, más justa en relación con el delito cometido, pero en realidad no lo ha sido», por lo que consideran que la Fiscalía debe recurrir el fallo del tribunal.

La muerte de Moniz conmocionó al país y desencadenó una ola de disturbios en la capital portuguesa y su extrarradio, con la quema de autobuses y contenedores de basura, que llevó a la detención de más de una veintena de personas.

La Fiscalía lo acusaba de homicidio y pidió que el agente también fuera condenado para que no pueda ejercer sus funciones. El tribunal, por su parte, dictaminó que no se opone a que regrese a su cargo y lo dejó en manos del cuerpo policial. EFE

lmg/psh

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