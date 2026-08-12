Protestan en Venezuela por falta de electricidad

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Decenas de personas protestaron el martes en Barinas, en el oeste de Venezuela, por los constantes racionamientos de electricidad que afectan a varias regiones del país debido al mal estado de la infraestructura eléctrica.

Los cacerolazos ocurren en plena temporada de calor y humedad, cuando el parlamento discute una reforma impulsada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez para el sector eléctrico. Además en un contexto en el que Venezuela busca captar inversión extranjera en esta industria, así como en las áreas del petróleo, gas y minería.

Ciudadanos de Barinas hicieron sonar sus ollas para exigir que eliminen los racionamientos de electricidad, que además impiden el suministro de agua a las comunidades.

«En donde vivo la luz se va hasta cuatro veces al día, la gente duerme en las aceras, agarran botellas de agua y se las ponen encima. Los artefactos se queman, no llega el agua», dijo a la AFP Krismar Marcucho, una habitante que acudió a la protesta.

Barinas se suma a otros estados donde pobladores han protestado por cortes de luz que superan las cinco horas diarias y en algunos casos hasta 12 horas.

Mientras, gran parte de Caracas permanece inmune al racionamiento eléctrico.

Rodríguez que gobierna bajo presión de Estados Unidos, luego de tomar el poder unos días después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo en enero, firmó recientemente acuerdos con General Electric e IMPSA, para sumar la generación de megavatios al país.

Pero recuperar totalmente a la industria tomará entre cinco a seis años, sostienen expertos.

El Sistema Eléctrico Nacional posee una infraestructura robusta de más de 25 gigavatios (GW), pero solo se utiliza el 40% por fallas en las termoeléctricas y en la red de transmisión, dijo a la AFP Elías Matta, exdiputado del partido opositor Nuevo Tiempo y exintegrante de la comisión de energía y petróleo del parlamento.

De acuerdo con información oficial, el lunes se registró un récord de demanda eléctrica de 15.625 megavatios (MW), el más alto de los últimos nueve años, pero la disponibilidad es de unos 12.000 MW, por lo que el gobierno realiza recortes en el servicio para no colapsar el sistema.

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