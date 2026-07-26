Puerto Rico doblega a Colombia en el partido por el oro del polo masculino

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Santo Domingo, 26 jul (EFE).- La selección masculina de Puerto Rico de polo acuático derribó 16 goles por 12 a su similar de Colombia, para conquistar la primera medalla de oro que entregan los deportes de conjunto en los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

La escuadra dirigida por el estadounidense Bret Latho superó en duelo de invictos a la combativa selección de Colombia 16 goles por 12 en el complejo acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Colombia, con Ricardo Canal como director técnico, tomó una ligera ventaja inicial 3-2, pero Puerto Rico regresó dos veces y el primer tiempo terminó 4-4.

En el segundo parcial, los isleños se adelantaron con tres dianas seguidas. Colombia acortó con un gol, pero los puertorriqueños acertaron tres más y terminaron el medio tiempo con considerable ventaja (10-6).

Al reanudarse las acciones, Colombia fabricó par de tantos, pero la reacción de su rival encarriló el triunfo con tres goles que elevaron su ventaja a 13-9.

Puerto Rico y Colombia emparejaron en el último cuarto, un resultado que no les alcanzó a los suramericanos.

Timothy Kerr anotó cuatro goles por Puerto Rico; Ian Solano, Diego Zayas y Fabio Mujica firmaron dos cada uno. Abiel Quiñones, Alán Bayó, Fernando Zayas, Gabriel Robles, Ángel Rosado y Jafet Hernández agregaron de a uno.

Colombia, con cinco jugadores con nombre Juan, tuvo a Juan Zuluaga con seis perforaciones del arco, Juan Vallejo dos, con uno Juan Hernández, Santiago Cuervo, Jean López y Simón Buitrago.EFE

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