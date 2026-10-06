Puigdemont convoca a los medios en Waterloo tras abrir la justicia la puerta a su regreso

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Bruselas, 6 oct (EFE).- El expresidente catalán Carles Puigdemont ha anunciado que hará este martes una «declaración institucional» desde Waterloo (Bélgica) para valorar la decisión de hoy del Pleno del Tribunal Constitucional, que abre la puerta al retorno del líder de Junts, y que fue seguida de otra medida del Supremo que deja sin efecto su orden de detención.

Puigdemont comparecerá ante los medios acompañado de los exconsellers que huyeron con él a Bélgica Antoni Comín y Lluis Puig a las 18.00 hora local (16.00 GMT) en la llamada ‘Casa de la República’.

Esta convocatoria llega después de que el Pleno del Constitucional avalara hoy amnistiar el delito de malversación a los líderes del ‘procés’, lo que allana el regreso del expresident catalán una vez que la corte de garantías publique su resolución y el Supremo aplique el fallo.

Fuentes jurídicas informaron a EFE que el Pleno ha estimado con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco en contra de la minoría conservadora el recurso de la exconsellera catalana Dolors Bassa a partir de la ponencia del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Poco después de esa decisión se conoció otra del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que dejó sin efecto con carácter inmediato la orden nacional de busca y captura y detención del expresident catalán.

Puigdemont llegó a Bélgica a finales de octubre de 2017, tres días después de que el Parlamento de Cataluña aprobara la declaración de independencia y el Gobierno español suspendiera la autonomía catalana.

Desde entonces ha permanecido en este país ante las órdenes de detención de la justicia española en su contra que hasta hoy había vigentes, con la excepción de un breve y sorpresivo retorno a Barcelona en agosto de 2024 para ofrecer un discurso cerca del Parlamento de Cataluña con motivo de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa. EFE

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