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Putin abre las negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 5 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, abrió hoy las negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que llegaron este sábado a Moscú para reavivar el estancado proceso de paz.

«La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil», dijo Putin al comienzo del encuentro en el que, «primero de todo», transmitió «los mejores deseos» al presidente de EE.UU., Donald Trump.EFE

mos/av

(foto)(vídeo)

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