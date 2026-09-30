Putin llama a la Duma rusa a «hacer todo por la victoria» en Ucrania

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Moscú, 30 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, abrió hoy la novena legislatura de la Duma o cámara de diputados con un llamamiento «a hacer todo por la victoria» en la guerra con Ucrania.

«Ustedes están llamados a prestar especial atención a asuntos de importancia estatal, como el reforzamiento de la defensa del país y hacer todo por nuestra victoria», dijo desde la tribuna de la cámara baja del Parlamento ruso.EFE

mos/jgb

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