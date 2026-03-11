Putin no planea viajar a la cumbre del G20 en Miami

Moscú, 11 mar (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no planea viajar en diciembre a la cumbre del G20 que será presidida en Miami por el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles el Kremlin.

«No, eso no figura en la agenda», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la prensa.

El año pasado, en la cumbre de las principales economías del mundo, Rusia ya estuvo representada por Maxim Oreshkin, subjefe de la Administración presidencial rusa.

La última vez que Putin asistió personalmente a una reunión de líderes del G20 fue en Osaka, Japón, en 2019, donde mantuvo un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump.

Trump anunció el año pasado que Miami acogería en 2026 la nueva cumbre del G20, que tendrá lugar en el complejo hotelero y club de golf Trump National Doral, cerca del aeropuerto de esa ciudad de Florida.

El líder estadounidense aseguró entonces que estaría dispuesto de recibir a los mandatarios de Rusia y China en esa cita, si ellos deciden asistir a la cumbre.

Putin tampoco ha respondido aún a la invitación de Trump para formar parte de la Junta de la Paz, el organismo impulsado y presidido de forma vitalicia por el mandatario estadounidense que se creó para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza, pero luego se amplió para tener una ambición global, como una suerte de alternativa a la ONU. EFE

