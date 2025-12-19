Putin quiere que tener hijos «se ponga de moda» para hacer frente a la crisis demográfica

Moscú, 19 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, cree que tener hijos debe ponerse de moda para hacer frente a la grave crisis demográfica que vive el país.

«Es necesario que eso se ponga de moda, para que la gente comprenda la alegría de la maternidad y de la paternidad», dijo Putin en su gran rueda de prensa de fin de año, en la que también responde a preguntas de la ciudadanía.

Putin aseguró que la caída de los índices de natalidad es una cuestión que preocupa a «casi todos los países con grandes economías» y puso como ejemplo a Japón y Corea del Sur.

«En casi todas partes ocurre lo mismo», insistió.

Putin aseguró que el apoyo estatal a las familias con niños es una de las prioridades de Rusia.

A la vez, se congratuló de que en 25 regiones rusas la situación demográfica esté mejorando.

El pasado 8 de diciembre, Putin reconoció que los índices de natalidad en Rusia siguen bajando y subrayó que el Gobierno pondrá en marcha nuevas medidas de apoyo para revertir esa tendencia.

Putin aseguró que existen razones «objetivas» para la situación actual, incluyendo las tendencias demográficas mundiales, así como el «agujero demográfico» de los finales del siglo XX, cuyos efectos se hacen notar hoy día.

El Parlamento ruso aprobó el año pasado una ley que prohíbe la propaganda de la ideología ‘childfree’, que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos.

Rusia destinará en los próximos tres años 37.500 millones de rublos (más de 402 millones de dólares) a los programas para promover la natalidad en medio de la crisis demográfica más grave del último cuarto de siglo.

Las autoridades buscan revertir la drástica caída de la natalidad, relacionada tanto con la incertidumbre causada por la guerra como por el «agujero demográfico» en el que se encuentra Rusia al alcanzar la edad fértil las mujeres nacidas en la década de los 90 del siglo XX, cuando también se registró una brusca caída de los nacimientos. EFE

