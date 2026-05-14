Putin sustituye a los gobernadores de dos regiones fronterizas con Ucrania

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destituyó el miércoles a los gobernadores de dos regiones fronterizas con Ucrania afectadas por las represalias de Kiev, informó el Kremlin.

Los gobernadores de las regiones de Briansk y Bélgorod, Alexandre Bogomaz y Viatcheslav Gladkov, habían estado al frente de estas dos regiones fronterizas durante toda la ofensiva rusa en Ucrania.

Putin nombró a Alexandre Shuvayev, un general que combatió en Ucrania, como gobernador interino de la región de Bélgorod, y a Yegor Kovalchuk como gobernador interino de Briansk.

Esas dos regiones han sido objeto de ataques por parte de Ucrania, e incluso han sufrido incursiones en los cuatro años de guerra.

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