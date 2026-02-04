Putin y Xi coinciden en su postura sobre la Junta de la Paz de Trump

2 minutos

Moscú, 4 feb (EFE).- Las posturas de Rusia y China acerca de la Junta de la Paz, creada por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, “prácticamente coinciden”, informó este miércoles el Kremlin.

Así lo comunicó el asesor para asuntos internacionales del Kremlin, Yuri Ushakov, en declaraciones a los medios rusos tras una videoconferencia este miércoles entre el líder ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping.

“Naturalmente, Vladímir Putin y Xi Jinping intercambiaron opiniones sobre sus relaciones con Estados Unidos. Nuestros enfoques también aquí prácticamente coinciden y eso se refleja en la valoración de la iniciativa del presidente de EE.UU. sobre la creación de la Junta de la Paz”, dijo Ushakov.

Agregó que Rusia y China abogan por “una cooperación equitativa y mutuamente beneficiosa sobre la base de los principios del derecho internacional y la carta de la ONU”.

China ha insistido reiteradamente en la centralidad de la ONU frente a nuevas iniciativas de gobernanza internacional impulsadas desde Washington, como la llamada Junta de la Paz, que expertos y analistas interpretan como un intento de erosionar el papel del organismo multilateral.

Hace dos semanas, Pekín confirmó la recepción de una invitación para formar parte de la Junta de la Paz, pero no especificó si la aceptaba.

Moscú, por su parte, también confirmó la invitación y manifestó su disposición a donar a la nueva estructura mil millones de dólares de sus fondos congelados en Occidente para la asistencia a Gaza.

La conversación entre los líderes de Rusia y China sigue a un viaje que realizó esta semana a Pekín el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, y que se enmarca en un contexto de intensificación de los contactos político-diplomáticos entre Pekín y Moscú, en paralelo al aumento de las tensiones internacionales.EFE

mos/alf