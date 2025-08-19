The Swiss voice in the world since 1935

Quieren registrar en Rusia la marca comercial «Encuentro en Alaska»

Moscú, 19 ago (EFE).- Un empresario ruso ha solicitado registrar la marca comercial «Encuentro en Alaska» en alusión de la reciente cumbre en ese territorio estadounidense de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, informó hoy la prensa rusa.

Los respectivos documentos fueron presentados en Rospatent, agencia de propiedad intelectual rusa, el 15 de agosto, el mismo días de la reunión entre Putin y Trump.

En caso del visto bueno del regulador, el empresario podrá vender bebidas alcohólicas, alimentos, juguetes, revistas y otros productos bajo esa marca.

Putin y Trump se reunieron en Alaska el pasado viernes para su primera cumbre desde el retorno del republicano a la Casa Blanca y el inicio de la guerra en Ucrania.

Según dijo este martes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien acompañó al jefe del Kremlin en Alaska, el encuentro con Trump se celebró en una «buena atmósfera» y llevó a un «mayor entendimiento» de las causas del conflicto en Ucrania por parte de Estados Unidos. EFE

