¿Cómo se tributan los matrimonios en su país de residencia? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

La ciudadanía suiza votará el 8 de marzo sobre la tributación individual de las parejas casadas. Nos gustaría saber cómo es el sistema en el país donde vive y qué opina al respecto.

En Suiza, las parejas casadas tributan conjuntamente sobre la base de una sola declaración de impuestos. El próximo 8 de marzo se votará en Suiza un cambio en el sistema. Quienes están a favor de ese cambio, aseguran que este modo de tributar penaliza a los cónyuges que tienen ingresos similares y trabajan con una carga laboral comparable.

La reforma prevé que cada cónyuge pueda presentar su propia declaración de impuestos. Los sectores conservadores se oponen, ya que consideran que eso generaría nuevas desigualdades, especialmente para las familias tradicionales.

>> Lea nuestro artículo, que explica la reforma en detalle:

Nos interesa su opinión: nos gustaría saber cómo se gravan los matrimonios en su país de residencia. ¿Es el mismo sistema que en Suiza? ¿Qué opinas al respecto?

LynxVegas
LynxVegas
Todas las personas en edad de trabajar deberían tributar individualmente. Es la única forma justa. Si alguien está casado, pero no trabaja (una persona que se dedica a las tareas del hogar), trabaja haciendo la compra, limpiando, cuidando de los niños, etc., y debería tributar como si ganara, por ejemplo, 5000 CHF al mes. Durante demasiado tiempo, quienes viven con alguien, pueden permitirse una casa propia, tienen hijos, etc., acaban pagando menos impuestos que una persona soltera que vive de alquiler. Esta desigualdad debe acabar. Además, todo el mundo debería poder opinar sobre cómo se gastan sus impuestos. Los míos, no en nada que ayude a quienes tienen hijos o a quienes reciben prestaciones, sino en cosas que yo necesito.

Maria Rivas
Maria Rivas

Voy a citar la Constitución de Suiza ____3. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos. La ley garantizará su igualdad, tanto en la ley como en la práctica, especialmente en la familia, en la educación y en el lugar de trabajo. Hombres y mujeres tienen derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor.__De aplicarse esa nueva Ley lo veo como una desigualdad porque las mujeres que decidimos quedarnos en casa para ayudar a nuestra pareja y formar buenos ciudadanos esta ley va a generar conflicto en la Sociedad no es justa. __1. El aporte que hace la mujer en el hogar produce valor económico y genera riqueza, cumple jornadas de 24 horas cocina, lava, ayuda con tareas y cuida la salud del nin̈o, sibse monetiza esto se llamaria aporte en especie, sino tendrían que pahar, una cocinera, una niñera y el transporte y el sueldo no alcanzaria para nada y después de pagar los impuestos con el porcentaje que corresponde a una persona soltera sería injusto. Y Suiza en futuro podría quedarse sin población joven que ayude y aporte a las Pensiones.

Soph
Soph
Creo que el Gobierno y el sistema federal deberían dejar de ignorar que una de sus principales tareas es incentivar a la población para que adopte determinados comportamientos. Todos sabemos que la tasa de natalidad está disminuyendo en Suiza y que el matrimonio es un factor importante que impulsa el número de nacimientos, y una de las principales razones por las que muchos se casan en primer lugar es porque quieren formar una familia. Pensemos en el futuro a largo plazo de Suiza y en todos los efectos adversos que tiene el descenso de la población suiza. Estoy a favor de un sistema que elimine la penalización del matrimonio para las parejas con dos ingresos (para incentivar el matrimonio inicial en la realidad actual, en la que la igualdad de género permite un trabajo y un salario similares), pero también de beneficios fiscales en función del número de hijos que se tengan en común (similar a Alemania) y si uno de los padres se queda en casa (para incentivar la crianza de los hijos).

Delphine
Delphine
@Soph

Me resulta imposible entender cómo el matrimonio puede producir bebés. La última vez que lo comprobé, los bebés se producían mediante procedimientos médicos o mediante el coito «tradicional».

Sam_Washington
Sam_Washington
No lo sé. Nunca me he casado y no tengo hijos, pero llevo mucho tiempo buscando una esposa que me los dé. Sin embargo, nunca he sido feo. Sam Washington__jsd.iurisdition@hotmail.com__Paris, Francia

Sam_Washington
Sam_Washington
No lo sé. Nunca me he casado y no tengo hijos, pero llevo mucho tiempo buscando una esposa que me los dé. Sin embargo, no era feo. Sam Washington __jsd.iurisdition@hotmail.com__Paris, Francia

Martha13
Martha13
Soy de México y nos gravan en función de nuestros ingresos personales individuales. No importa si tus ingresos provienen de un salario, dividendos, alquileres, etc. Me parece justo porque, al fin y al cabo, si trabajas, te gravan según tu trabajo y tu tramo impositivo, y las deducciones se ajustan a tus preferencias, por lo que cada persona puede tener una visión diferente dentro de una relación. Quizás tu pareja no quiera ahorrar en el tercer pilar, no quiera comprar una casa o invertir en educación. Así que acabas pagando más por las decisiones de tu pareja.

Vgn97
Vgn97
Como extranjera residente en Suiza, me sorprendió descubrir que aquí se te penaliza por casarte. En países como el Reino Unido ocurre todo lo contrario. Además, como mujer trabajadora, me parece increíblemente arcaico que la preocupación sea la penalización de la «familia tradicional». Me penalizarán significativamente a nivel fiscal cuando mi prometido y yo nos casemos dentro de unos meses, todo porque este país quiere animar a las mujeres a ser amas de casa en lugar de tener un trabajo. Tengo pensado tener hijos y tendré que pagar cantidades exorbitantes por una guardería para ellos, todo porque no obtuve un máster para luego ser ama de casa a tiempo completo.

Delphine
Delphine
Una tributación estrictamente individual no solo sería más coherente, sino también más honesta. Trataría a los ciudadanos como individuos responsables, y no como elementos de un esquema familiar normativo. Más fundamentalmente, el sistema del matrimonio por el Estado revela un problema más amplio. El matrimonio, como institución jurídica, no tiene razón de ser. Se trata de un dispositivo mediante el cual el Estado impone de forma duradera sus preferencias y sesgos religiosos a las relaciones interhumanas, regulando la intimidad.

Katy Romy
Katy Romy SWI SWISSINFO.CH
@Delphine

¡Buenos días y gracias por su comentario! Si he entendido bien, usted está a favor de la abolición pura y simple del matrimonio.

Delphine
Delphine
@Katy Romy

Sí, me parece imposible crear un sistema legal que intente regular la convivencia de individuos en la esfera privada.

Anne7
Anne7
Soy un expatriado estadounidense que vive en Suiza. En Estados Unidos, las parejas casadas suelen tributar a un tipo impositivo inferior al de las personas solteras, pero esto no siempre depende de la situación individual, como los ingresos, los hijos y diversas deducciones. Las parejas casadas pueden optar por presentar una declaración conjunta o por separado. ____Personalmente, creo que el sistema fiscal suizo es increíblemente injusto para las parejas casadas. No es razonable diseñar un sistema fiscal que parte del principio de que la mayoría de las mujeres no trabajarán en 2026. ¡Mi pareja y yo nos quedamos impactados cuando calculamos que nuestra factura fiscal sería un 40 % más alta si nos casáramos! No hace falta decir que no nos casaremos legalmente hasta que Suiza reforme su arcaico sistema fiscal. Creo que un sistema fiscal justo debería ignorar el estado civil para no favorecer a ningún grupo en particular. El único grupo que debería beneficiarse de una deducción es el de las personas con hijos que viven en su hogar. Criar a los hijos es caro, por lo que debería haber créditos fiscales para ambos padres.

Simon444
Simon444
@Anne7

Estoy totalmente de acuerdo. Pero añadiría que los hijos que no viven en el hogar también cuentan, ya que también tienen gastos de manutención, etc.

Katy Romy
Katy Romy SWI SWISSINFO.CH
@Anne7

Gracias por su interesante aportación sobre el sistema estadounidense.

Don Ron
Don Ron
Aquí, en España, cada uno puede elegir libremente lo que más le conviene (reducir sus impuestos). Lo mismo ocurre en Irlanda. Suiza parece tener dificultades para aceptar estas sencillas reglas. Lo mismo ocurre con la penalización del matrimonio en el marco del AVS. Es totalmente indigno de un país democrático y rico.

Katy Romy
Katy Romy SWI SWISSINFO.CH
@Don Ron

Gracias por esta aclaración. ¿Cree que Suiza debería inspirarse en el sistema español?

Manuel lema
Manuel lema

En España, las hacemos por separado o juntas, según lo que nos convenga más.

