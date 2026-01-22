¿Cómo se tributan los matrimonios en su país de residencia? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

La ciudadanía suiza votará el 8 de marzo sobre la tributación individual de las parejas casadas. Nos gustaría saber cómo es el sistema en el país donde vive y qué opina al respecto.

En Suiza, las parejas casadas tributan conjuntamente sobre la base de una sola declaración de impuestos. El próximo 8 de marzo se votará en Suiza un cambio en el sistema. Quienes están a favor de ese cambio, aseguran que este modo de tributar penaliza a los cónyuges que tienen ingresos similares y trabajan con una carga laboral comparable.

La reforma prevé que cada cónyuge pueda presentar su propia declaración de impuestos. Los sectores conservadores se oponen, ya que consideran que eso generaría nuevas desigualdades, especialmente para las familias tradicionales.

>> Lea nuestro artículo, que explica la reforma en detalle:

Nos interesa su opinión: nos gustaría saber cómo se gravan los matrimonios en su país de residencia. ¿Es el mismo sistema que en Suiza? ¿Qué opinas al respecto?