Quiroga cree que Arce busca pasar «responsabilidades» a candidatos sobre crisis en Bolivia

3 minutos

La Paz, 21 ago (EFE).- El exmandatario de Bolivia Jorge Tuto Quiroga declinó este jueves la invitación del presidente Luis Arce a una reunión sobre la situación del país a los candidatos presidenciales que se enfrentarán en un balotaje en octubre, al considerar que el gobernante busca «transferir» a los aspirantes sus «responsabilidades» en cuanto a la crisis económica.

En una rueda de prensa en la región oriental de Santa Cruz, Quiroga (2001-2002) sostuvo que por el momento no recibió «ninguna invitación» para reunirse con Arce», pero que su «inclinación inicial» es enfocarse en la campaña para la segunda vuelta, en la que su contrincante es el senador centrista Rodrigo Paz Pereira.

A su juicio, el mandatario quiere «transferir responsabilidades de la debacle que ha dejado» en la economía boliviana y sostuvo que Arce «es presidente hasta el 8 de noviembre».

«Yo no soy (presidente), quiero serlo y con la voluntad del pueblo boliviano podemos hacer el 19 de octubre, pero hay segunda vuelta, hay que respetar a los votantes y no empezar a asumir responsabilidades de forma temprana. Él (Arce) tiene la responsabilidad», afirmó.

El derechista Quiroga sostuvo que la información de la «situación real» de los dólares y el suministro de combustibles no es algo «que requiera reserva o confidencialidad», por lo que instó a Arce a difundirla públicamente.

También pidió al Gobierno parar toda adquisición y licitación importante y que anule el tratamiento de dos contratos para la explotación del litio boliviano firmados con empresas de Rusia y China que han sido cuestionados por la oposición y por organizaciones e indígenas de la región andina de Potosí, donde está el mayor yacimiento del país.

Horas antes, Arce invitó en una rueda de prensa a Quiroga y Paz Pereira a una reunión para que conozcan sobre la situación económica que atraviesa el país y también el problema de la escasez de combustible.

El cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que ambos opositores irán a una inédita segunda vuelta el próximo 19 de octubre, tras quedar Paz Pereira en primer lugar con el 32,06 % de la votación y Quiroga en segundo con 26,70 %.

Las elecciones del domingo se desarrollaron en un contexto de crisis económica reflejada en la falta de dólares y combustibles y una alta inflación.

Arce dijo que en la campaña preelectoral no escuchó a ningún candidato dar soluciones estructurales a la situación económica del país, pero ahora espera que tanto Paz como Quiroga «se vayan interiorizando para que cada una de las candidaturas vayan preparando una respuesta para el pueblo boliviano».

El mandatario tiene la intención de presentar en la reunión algunas propuestas, especialmente sobre el abastecimiento de combustible, para que los dos candidatos las tengan en cuenta. EFE

gb/eb/jrh