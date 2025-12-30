Reanudación progresiva de la circulación de trenes en el Eurotúnel tras problema eléctrico

1 minuto

París, 30 dic (EFE).- El concesionario del Eurotúnel, Getlink, prevé una reanudación progresiva del tráfico de trenes por esta infraestructura ferroviaria bajo el Canal de la Mancha, que tuvo que suspenderse este martes por la mañana por un problema de alimentación eléctrica.

Una portavoz de Getlink explicó a EFE que la reanudación del tráfico, que había tenido que detenerse en los dos sentidos, se espera a partir de las 15.00 hora local y GMT y que los equipos de la empresa estaban movilizados para restablecer el funcionamiento lo más rápidamente posible.

Tras pedir perdón en nombre de la empresa por los inconvenientes causados y agradecer a los clientes «su comprensión y su paciencia», la portavoz indicó que los retrasos iban a ajustarse conforme avanzaba la jornada.

Las complicaciones comenzaron en la noche del lunes al martes por un fallo de suministro eléctrico de los trenes en una parte del eurotúnel, lo que afectó a la circulación de los trenes y convoyes y obligó a una intervención técnica.

La compañía Eurostar, que explota las líneas de alta velocidad desde Londres a París, Bruselas y Amsterdam y es uno de los principales usuarios del Eurotúnel, tuvo que suspender sus servicios por la mañana después de que muchos de sus trenes hubieran acumulado retrasos incluso de varias horas. EFE

ac/atc/mr

(foto) (vídeo)