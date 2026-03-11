Rebeldes del norte de Mali reivindican un ataque con drones kamikaze a un campo militar

1 minuto

Bamako, 11 mar (EFE).- El Frente de Liberación del Azawad (FLA, grupo independentista armado del norte de Mali) aseguró este miércoles haber matado a militares malienses y a mercenarios rusos del Africa Corps en un ataque perpetrado con drones kamikaze contra un campo militar en la región de Gao, en el norte del país.

De acuerdo con un comunicado, FLA anunció haber perpetrado el ataque con la ayuda de 25 drones kamikaze que tenía como blanco el aeropuerto de Gao, en el interior del campo militar de Fihroum Ag Alinsar en la ciudad homónima.

«El ataque causó importantes pérdidas humanas y materiales en las filas del Ejército maliense y de miembros del Africa Corps ruso desplegado en la base», se lee en la nota.

Ninguna fuente oficial maliense se pronunció hasta el momento al respecto.

Mali, junto a los países vecinos del Sahel Níger y Burkina Faso, estableció en los últimos años una asociación estratégica en el ámbito de defensa con Rusia contra el terrorismo yihadista que azota la zona.

Desde 2020, Mali está gobernado por una junta militar en un contexto marcado por la inestabilidad y la fuerte violencia que sufre el país hace más de una década por la actuación de grupos yihadistas.

A esto se añade la reanudación en los últimos años de los enfrentamientos en el norte del país entre el Ejército maliense y los rebeldes del FLA, que aspiran a establecer un Estado en la extensa zona desértica del Azawad. EFE

id-fzb/mgr