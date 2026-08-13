Rector de la UNAM supervisa examen presencial que busca corregir crisis por uso de IA

Compartir

3 minutos

Ciudad de México, 13 ago (EFE).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, supervisó este jueves la segunda jornada del examen presencial extraordinario con el que la institución busca “corregir” las irregularidades que empañaron su primer proceso de admisión completamente en línea, entre ellas el uso no autorizado de inteligencia artificial (IA) y ayuda externa.

Lomelí recorrió la sede habilitada en Oaxaca, sur de México, una de las cuatro ciudades donde desde el miércoles y hasta el 19 de agosto se aplica la evaluación de control para determinar el ingreso al ciclo 2026-2027.

El rector enfatizó que la importancia de este proceso radica en “dar certidumbre, no solamente a las y los estudiantes y a sus familias, sino a la nación, de que ingresarán quienes cuentan con el suficiente conocimiento”.

La UNAM decidió volver a las aulas después de detectar irregularidades en los exámenes realizados en línea entre mayo y junio, entre ellas la intervención de terceros que ofrecieron ayuda indebida a aspirantes para resolver las pruebas.

“Se está corrigiendo una situación que, por desgracia, involucró la acción de empresas y de personas que ofrecieron ayuda indebida a los aplicantes y sobre las cuales ya se han presentado denuncias”, afirmó Lomelí.

La institución presentó denuncias penales y abrió auditorías tras las anomalías detectadas, además de terminar anticipadamente su relación con la empresa responsable de la plataforma utilizada para las evaluaciones.

La polémica llegó hasta la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien pidió a la universidad, que es autónoma, ofrecer “certidumbre para los jóvenes” afectados.

Garantizar la equidad

Lomelí defendió este jueves la aplicación presencial como una medida para “prevenir cualquier tipo de acciones que pudieran afectar la equidad en el acceso a la educación” frente a quienes intentaron obtener ventajas a través del uso de IA.

Sobre las quejas de aspirantes por dificultades durante la convocatoria extraordinaria, aseguró que la universidad “dará respuesta personal a cada uno de estos casos, y serán analizados a partir de su situación y de las evidencias que se tengan”.

Hasta ahora, 46.083 aspirantes han descargado su comprobante de cita para presentar la evaluación en Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

La prueba extraordinaria comenzó el miércoles en León, Guanajuato y continuará hasta el 19 de agosto, en Tijuana y Ciudad de México en un intento de la mayor universidad pública de México por garantizar la validez de su proceso de ingreso después de las irregularidades que obligaron a revisar los resultados de su apuesta por una admisión completamente digital. EFE

djm/csr/seo

(foto)