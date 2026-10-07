Regiones y 21 alcaldes de la UE piden «proteger la capacidad de invertir de Europa»

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Bruselas, 7 oct (EFE).- El Comité Europeo de las Regiones (CdR) y 21 alcaldes de las principales capitales de la Unión Europea (UE), entre ellos el edil de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han solicitado al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la presidencia rotatoria del bloque, que ostenta Irlanda, que se proteja «la capacidad de invertir de Europa».

En una carta abierta, también dirigida al primer ministro irlandés, Micheál Martin, ante la presentación prevista el sábado de la nueva propuesta de las cuentas europeas para el período 2028-2034, el CdR y los 21 alcaldes sostuvieron que el marco de negociación «no debe basarse en un objetivo de reducción global que no tenga en cuenta las consecuencias para los territorios y los ciudadanos de Europa».

La misiva sirve como reacción «a la carta de seis Estados miembros del pasado 27 de septiembre en la que se pedía un recorte de varios cientos de miles de millones de euros a la propuesta de la comisión», según informó este miércoles el CdR en un comunicado en referencia a la petición del canciller de Alemania, Friedrich Merz, junto con primeros ministros de Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca.

«Los recortes crearían una brecha entre las ambiciones de la Unión y su capacidad para cumplirlas, y las consecuencias se dejarían sentir en primer lugar en las ciudades, las regiones y las comunidades», dijo la presidenta del CdR, la húngara Kata Tüttő.

Los firmantes pidieron «un debate serio» sobre los ingresos, «incluido el futuro de los recursos propios de la UE», en un documento en el que solicitan que el marco de negociación se base en una serie de principios.

En concreto, piden la protección de la capacidad de inversión europea, la transparencia del impacto territorial, la preservación de una política de cohesión sólida, que se garantice la participación de regiones, que se distinga entre eficiencia y falta de inversión, y que se mantenga el debate presupuestario vinculado a las preocupaciones de los ciudadanos.

«El presupuesto de la UE no es una cifra abstracta. Es lo que permite que una ciudad construya viviendas, que una región conecte su territorio y que un joven encuentre un empleo cerca de su hogar», agregó Tüttő. EFE

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