Registran un sismo de magnitud 3 en una provincia andina de Ecuador

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Quito, 11 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 3 se registró este domingo en la provincia ecuatoriana de Tungurahua, situada en la zona andina del país, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 20:38 hora local (01:38 GMT del lunes) a 1,20 grados de latitud sur y a 78,48 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 11 kilómetros y a 7,60 kilómetros del municipio de Píllaro.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

sm/seo

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