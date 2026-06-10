Relatora de ONU advierte de subregistro en casos de lepra al presentar informe en Colombia

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Bogotá, 10 jun (EFE).- La relatora especial de la ONU sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra (enfermedad de Hansen) y sus familiares, Beatriz Miranda-Galarza, alertó este miércoles sobre el subregistro que hay a nivel mundial sobre esta patología, cuyos síntomas pueden tardar hasta 20 años en manifestarse.

«La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado que los casos oficiales anuales que se presentan son de 200.000 al año en todo el mundo», dijo la diplomática ecuatoriana, que subrayó que los datos oficiales sobre la lepra «lastimosamente no son confiables».

Según Miranda-Galarza, las cifras reportadas por equipos médicos en terreno en ocasiones triplican los datos oficiales comunicados por los gobiernos.

La relatora explicó que la enfermedad de Hansen «es causada por una bacteria que requiere contacto prolongado con una persona infectada sin tratamiento para transmitirse y que puede permanecer latente durante años antes de presentar síntomas».

Asimismo, señaló que cerca del 39 % de los casos anuales reportados oficialmente en el mundo presentan discapacidad de grado 2, considerada severa, debido a diagnósticos tardíos o a la falta de acceso oportuno al tratamiento.

Durante la presentación de las conclusiones preliminares de su visita a Colombia, la experta aseguró que el país tiene una relevancia histórica en América Latina en relación con la enfermedad, después de Brasil, y advirtió que «persisten importantes desafíos para la identificación de casos y la atención de los pacientes».

Según dijo, las autoridades colombianas reportan entre 280 y 300 nuevos casos al año, aunque organizaciones de personas afectadas sostienen que la cifra real podría ser hasta tres veces superior.

Miranda-Galarza atribuyó parte de esta situación a la falta de personal especializado, al insuficiente conocimiento de la enfermedad entre profesionales de la salud y a la disminución de la vigilancia epidemiológica, tras la declaración de la OMS en 2001 de eliminación de la lepra como problema de salud pública.

La experta recordó que Colombia arrastra una deuda histórica con las personas afectadas por la lepra debido a violaciones de derechos humanos cometidas en antiguos leprosarios como los de Agua de Dios, en el centro del país, y Contratación, en el departamento de Santander (noreste), donde durante décadas se restringieron libertades fundamentales y fueron separadas familias.

No obstante, destacó avances como el fortalecimiento de las organizaciones de pacientes y el diálogo con las autoridades sanitarias, que calificó como un modelo de atención integral. EFE

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