Relevan al jefe de la empresa ferroviaria Deutsche Bahn en el marco de un plan de reforma

Berlín, 14 ago (EFE).- El presidente de Deutsche Bahn (DB), Richard Lutz, finalizará su contrato de forma prematura y será sustituido próximamente, anunció este jueves el ministro de Transporte de Alemania, Patrick Schnieder, que presentará en septiembre un plan para reformar la principal empresa ferroviaria de Alemania, en números rojos desde hace años.

Lutz, en el puesto desde 2017 y cuyo contrato expiraba en 2027, ejercerá sus tareas hasta que el consejo de supervisión complete el proceso de selección para elegir a un sucesor, dijo Schnieder en una rueda de prensa en la que dio a entender que esto podría ocurrir en las próximas semanas.

DB, una sociedad anónima participada mayoritariamente por el Estado, se encuentra ante «grandes y diversos retos», afirmó el ministro conservador, que indicó que los trenes alemanes deben ser «puntuales, seguros y limpios», mientras que la empresa debe ser más eficiente.

«La situación es dramática. Miren tan sólo la satisfacción de los clientes, la puntualidad…», lamentó Schnieder.

En línea con lo acordado por la coalición de democristianos y socialdemócratas que asumió el poder en mayo, el ministro afirmó que casi ha terminado de elaborar el borrador del plan de reforma que el Gobierno quiere poner en marcha para sacar a DB de la crisis.

Las líneas maestras serán presentadas en una rueda de prensa el próximo 22 de septiembre en Berlín, anunció Schnieder, que no quiso avanzar más detalles.

El contrato de coalición incluye, entre otras cosas, el compromiso de renovar la dirección y el consejo de supervisión de DB, «con el objetivo de reflejar una mayor competencia técnica y alcanzar un adelgazamiento».

Lutz había puesto en marcha en 2024 un plan de saneamiento a tres años como parte del cual se recortarán varios miles de puestos de trabajo y se mejorarán las maltrechas infraestructuras, pero según los medios alemanes su relación con el nuevo ministro de Transporte no había sido buena.

En el primer semestre de este año, DB registró pérdidas de 760 millones de euros, una suma menor de los 1.600 millones perdidos en la primera mitad de 2024, y la facturación aumentó en un 3,4 % hasta 13.300 millones de euros gracias a la subida de precios de los billetes.

La sociedad señaló entonces que las numerosas averías de la infraestructura, el elevado número de obras y la escala puntualidad de los trenes eran la causa de unos ingresos menores de lo previsto.

Actualmente DB realiza obras de saneamiento en sus vías para ampliar la eficiencia de esa infraestructura, pero esos trabajos, que estaban previsto terminaran en 2030, podrían acabar incluso en 2035, según las estimaciones que recogen los medios alemanes.

Por otro lado, el endeudamiento se redujo de 32.500 a 22.000 millones de euros gracias a la venta de la filial logística Schenker. EFE

