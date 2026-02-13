Renuncia la abogada principal de Goldman Sachs tras revelarse mensajes con Epstein

Washington, 12 feb (EFE).- La consejera general del banco de inversión Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, presentó su renuncia el jueves por la noche después de que el Departamento de Justicia publicara correos electrónicos y otros materiales que revelan una relación más amplia de lo admitido con el financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

En un comunicado, el director ejecutivo de Goldman Sachs, David M. Solomon, afirmó que aceptaba la renuncia y que «respeta su decisión».

Por su parte, Ruemmler señaló que su «responsabilidad es poner los intereses de Goldman Sachs en primer lugar», al confirmar su salida.

Durante años, Ruemmler y representantes del banco sostuvieron que su vínculo con Epstein había sido estrictamente profesional.

Sin embargo, los mensajes divulgados a finales del mes pasado muestran que la ejecutiva solicitó y aceptó regalos del financiero, le aconsejó sobre cómo manejar el escrutinio mediático y mantuvo intercambios de carácter personal, en uno de los cuales se refirió a él como «tío Jeffrey».

Ruemmler ocupaba el cargo de consejera general del banco desde 2021 y también era socia y vicepresidenta del comité de riesgo reputacional.

Antes de incorporarse a Goldman, se desempeñó como consejera de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama y fue una reconocida abogada defensora en casos de delitos de cuello blanco en el bufete Latham & Watkins. EFE

