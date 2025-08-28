The Swiss voice in the world since 1935

Requisan en Rusia 135 kilogramos de drogas ocultos en lavavajillas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 28 ago (EFE).- Las autoridades rusas detuvieron a varios ciudadanos ucranianos que intentaron introducir en el país 135 kilogramos de drogas ocultos en lavavajillas, informó este jueves la Fiscalía de Transporte Interregional de Moscú.

Según informó en Telegram, «durante la investigación se estableció que los miembros de la organización criminal introdujeron en el país drogas para su posterior venta en Moscú en un medio de transporte que trasladaba lavavajillas de Bielorrusia a Rusia».

La Fiscalía incoó una causa penal por tráfico de drogas contra varios ciudadanos ucranianos, sin ofrecer detalles sobre el número de encausados ni revelar sus identidades.

«Los infractores fueron detenidos por los agentes de la Aduana Central de la Fiscalía de Transporte Interregional de Moscú», señaló la dependencia, que asegura haber requisado más de 135 kilogramos de drogas y sustancias psicotrópicas.

Las autoridades rusas ya dictaron la medida cautelar de un mes de prisión en contra de los narcotraficantes, que podrían enfrentar una pena de cadena perpetua. EFE

mos/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR