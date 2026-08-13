Rescatan en Bolivia a 3 estadounidenses atrapados por nevada en zona fronteriza con Chile

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La Paz, 13 ago (EFE).- La Policía de Bolivia informó este jueves sobre el rescate de tres turistas estadounidenses que quedaron atrapados por una nevada en una reserva natural a más de 4.200 metros de altitud en la región andina de Potosí (suroeste), cerca de la frontera con Chile.

«Hemos procedido al rescate de tres ciudadanos norteamericanos, turistas, quienes han quedado atrapados por fallas mecánicas en su motorizado y por las condiciones adversas de la intensa nevada que se ha registrado en la zona denominada Laguna Colorada», dijo a los medios el comandante departamental de la Policía de Potosí, el coronel Pompeo Sánchez.

Situada en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, la Laguna Colorada es un lago cuyo color rojizo se debe a la presencia de algas microsópicas y minerales en sus aguas.

La laguna se encuentra a unos 4.278 metros sobre el nivel del mar, cerca de la frontera con Chile, dentro del sitio Ramsar Los Lípez, y según expertos en biología, es el sitio de reproducción más importante de los flamencos altoandinos.

Sánchez indicó que los turistas permanecieron en el lugar «por más de 30 horas» y el miércoles en la noche llegaron hasta allí policías del Comando Provincial del municipio de Uyuni y una unidad especializada de bomberos desde la ciudad de Potosí.

Según el jefe policial, los estadounidenses «se encuentran estables, se encuentran en buen estado de salud» y están «ya bajo la seguridad y el resguardo de la Policía Boliviana», en un refugio en la zona, donde esta jornada persistía la nevada.

Los extranjeros serán trasladados hasta Uyuni una vez que «mejoren las condiciones climáticas», agregó.

Sánchez recomendó a los operadores y turistas «que tomen las previsiones de consultar las condiciones climáticas en la zona» y verifiquen que los vehículos en los que se desplazarán «estén en buenas condiciones».

La reserva Eduardo Abaroa es parte del circuito turístico integrado al salar de Uyuni, el fondo de un antiguo mar disecado de más de 10.000 kilómetros cuadrados que es uno de los principales destinos bolivianos y que, además, contiene la mayor reserva de litio del país.EFE

gb/gpv